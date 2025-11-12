La pasada Fecha 27 del Campeonato Nacional tuvo entre sus grandes polémicas una situación ocurrida en el duelo entre O’Higgins y Ñublense en el Estadio El Teniente de Rancagua, y que tuvo como protagonistas al DT del elenco chillanejo Ronald Fuentes y al árbitro central de dicho compromiso, Piero Maza.

Las emociones desbordaron desde temprano aquel encuentro entre el Capo de Provincia y Ñublense y hubo un momento, exactamente a los 25′ minutos de la primera mitad, en el que tanto Ronald Fuentes como el preparador de arqueros Claudio Osses estallaron contra Maza por la expulsión de Gabriel Graciani. Tanto el entrenador como su colaborador también fueron expulsados de la banca y tras conocerse el informe del juez central, ahora se reveló el castigo que impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

😮 Ronald Fuentes no pudo escapar de una sanción por su altercado con Piero Maza

Y es que en torno a lo ocurrido en el encuentro en Rancagua, Piero Maza consignó en su informe arbitral que recibió duros epítetos de parte de Ronald Fuentes. “No te hiciste el guapo en Argentina y te haces el guapo aquí, cul…”, habría descargado el técnico de Ñublense en su momento de furia contra el árbitro.

Pues bien, luego de la audiencia de este martes 11 de noviembre, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió darle una fecha de castigo a Ronald Fuentes por su incidente con Piero Maza, por lo que el estratega no podrá estar presente en la Fecha 28 del Campeonato Nacional con su equipo.

Mientras tanto, el preparador de arqueros Claudio Osses recibió una sanción más severa, tres partidos, esto luego que Piero Maza informara que el miembro del staff técnico también le dedicara insultos a él como al cuarto árbitro del partido, Jorge Oses, a este último incluso llamándolo “hijo de p…” y “cagón de mierda”.

Ronald Fuentes terminó siendo sancionado por su cruce con Piero Maza/ © Photosport

❌ ¿Qué partido se perderá Ronald Fuentes en Ñublense?

Con la fecha de sanción que recibió, Ronald Fuentes no podrá estar presente en la banca de Ñublense para el encuentro con Huachipato de la Fecha 28, el cual se jugará el próximo lunes 24 de noviembre en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.