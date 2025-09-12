A la vez que preparan su duelo con Deportes Limache de la Fecha 23 del Campeonato Nacional, en U Católica anunciaron una positiva noticia en beneficio de sus series menores, y es que le hicieron contrato profesional a tres jugadores de la cantera.

En redes sociales fue que la UC dio a conocer que tanto Joaquín Meneses, José Salas y Amaro Pérez firmaron su contrato como jugadores profesionales, por lo que ya están a disposición del técnico Daniel Garnero si este así lo requiriera.

Joaquín Meneses, José Salas y Amaro Pérez de nuestra #CanteraCruzada han firmado su primer contrato profesional con #LosCruzados ✍️⚪🔵



¡Felicitaciones muchachos, vamos por más!

👏 Un hijo de campeón con la UC ya es jugador profesional

Entre las anécdotas sabrosas que dejó este anuncio del elenco cruzado con sus nuevos jugadores se encuentra el caso particular de Joaquín Meneses, quien es hijo de Fernando Meneses, ex futbolista con pasado por el elenco estudiantil y que supiera ser campeón incluso en el Torneo de Transición el 2010, además de hacer una buena campaña en 2011 que terminó con el subcampeonato del Apertura y unos cuartos de final de Copa Libertadores.

“Feliz de ir cumpliendo mis sueños desde pequeño y muchas gracias a Cruzados por esta oportunidad. Y a mi familia la que está siempre, vamos por más”, expresó Joaquín al dar este nuevo paso en su carrera con la camiseta de la UC.

Joaquín Meneses es un prometedor delantero de las divisiones menores de U Católica y ya ha estado convocado en la sub 17 de la selección chilena, aunque se perdió el último sudamericano por lesión. De todas formas, es una de las perlas que ilusiona en San Carlos de Apoquindo.

Joaquín Meneses ya está a disposición de Garnero en la UC/ © Cruzados

😁 Fernando Meneses saca pecho por el logro de su hijo

Quien no estuvo ajeno a este paso de Joaquín fue el propio Fernando Meneses, quien en redes sociales dedicó un cariñoso mensaje a su hijo.

“Orgulloso de ti, mi Chino. Que sigas avanzando paso a paso y creando tu propio camino. Felicidades”, publicó el otrora puntero derecho junto a imágenes de aquella vuelta olímpica que dio la UC en 2010, donde aparece acompañado precisamente del hoy nuevo jugador del plantel cruzado.

