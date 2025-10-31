Universidad Católica y O’Higgins se miden este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas en el Claro Arena por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.
Este duelo es clave en la lucha por el Chile 2 para quedarse con un boleto a la próxima Copa Libertadores, puesto que los cruzados marchan segundos en la tabla de posiciones con 48 puntos, mientras que los celestes son terceros con 44 unidades.
⚽ U Católica vs O’Higgins en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs O’Higgins?
- 📅Fecha: Domingo 2 de noviembre
- 🕗Horario: 17:30 horas
- 🏟️Estadio: Claro Arena
📺 ¿Dónde ver en vivo U Católica vs O’Higgins?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre U Católica vs O’Higgins
- Árbitro: Héctor Jona
- 1er asistente: Nicolás Medina
- 2do asistente: Sebastián Pérez
- Cuarto árbitro: Gastón Phillippe
- VAR: Piero Maza
- AVAR: Gabriel Ureta
🧾 El XI de U Católica vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Vicente Bernedo; Branco Ampuero, Daniel González, Tomás Asta-Buruaga, Eugenio Mena; Alfred Canales, Leenhan Romero, Jhojan Valencia; Eduard Bello, Clemente Montes y Juan Francisco Rossel. DT: Daniel Garnero.
🧾 El XI de O’Higgins vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025
El probable once: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Moisés González, Juan Díaz; Matías Lugo, Juan Leiva, Martín Sarrafiore, Bryan Rabello, Luis Pavez; Maximiliano Romero.. DT: Francisco Meneghini.