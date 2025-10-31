Universidad Católica y O’Higgins se miden este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas en el Claro Arena por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Este duelo es clave en la lucha por el Chile 2 para quedarse con un boleto a la próxima Copa Libertadores, puesto que los cruzados marchan segundos en la tabla de posiciones con 48 puntos, mientras que los celestes son terceros con 44 unidades.

⚽ U Católica vs O’Higgins en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 26 Universidad Católica Sin Comenzar O'Higgins Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos O'H 2 – 0 UNI 17/05/2025 O'H 0 – 2 UNI 06/10/2024 O'H 2 – 3 UNI 11/05/2024 O'H 0 – 3 UNI 07/10/2023 O'H 1 – 0 UNI 22/04/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs O’Higgins?

Universidad Católica y O’Higgins se enfrentan este domingo 2 de noviembre a las 17:30 horas en el Claro Arena.

📅Fecha: Domingo 2 de noviembre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Claro Arena

📺 ¿Dónde ver en vivo U Católica vs O’Higgins?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre U Católica vs O’Higgins

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Nicolás Medina

2do asistente: Sebastián Pérez

Cuarto árbitro: Gastón Phillippe

VAR: Piero Maza

AVAR: Gabriel Ureta

🧾 El XI de U Católica vs O’Higgins por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Vicente Bernedo; Branco Ampuero, Daniel González, Tomás Asta-Buruaga, Eugenio Mena; Alfred Canales, Leenhan Romero, Jhojan Valencia; Eduard Bello, Clemente Montes y Juan Francisco Rossel. DT: Daniel Garnero.

🧾 El XI de O’Higgins vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Moisés González, Juan Díaz; Matías Lugo, Juan Leiva, Martín Sarrafiore, Bryan Rabello, Luis Pavez; Maximiliano Romero.. DT: Francisco Meneghini.