El Campeonato Nacional 2025 empieza a bajar el telón y desde este fin de semana la Fecha 28 trae prometedores partidos como el que cita a U Católica y Palestino en el Claro Arena, encuentro a jugarse este sábado 22 de noviembre desde las 20:30 horas de nuestro país.

El elenco cruzado se encuentra en la lucha directa por el Chile 2 del torneo que otorga un boleto a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, ubicándose en el segundo lugar con 51 puntos, uno por sobre O’Higgins y a tres de distancia de la U.

Por su lado Palestino también quiere decir presente en la escena internacional en 2026, ya que marchan en el quinto puesto con 45 unidades, en lugares de clasificación a la Copa Sudamericana.

⚽ U Católica vs Palestino en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Universidad Católica Sin Comenzar Palestino Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos PAL 1 – 1 UNI 01/06/2025 UNI 4 – 5 PAL 04/03/2025 PAL 1 – 1 UNI 03/08/2024 UNI 2 – 0 PAL 02/03/2024 UNI 0 – 3 PAL 13/08/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Palestino?

El clásico de U Católica y Palestino se jugará este sábado 22 de noviembre a las 20:30 horas en el Claro Arena.

🏟️Estadio: Claro Arena

📅Fecha: Sábado 22 de noviembre

🕗Horario: 20:30 horas

📺 ¿Dónde ver en vivo U Católica vs Palestino?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre U Católica vs Palestino

AVAR: Diego Gamboa

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Leslie Vásquez

Cuarto árbitro: Francisco Soriano

VAR: Francisco Gilabert

🧾 El XI de U Católica vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Gary Medel y Alfred Canales; Clemente Montes, Eduard Bello y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

🧾 El XI de Palestino vs U Católica por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Sebastián Salas; Ian Garguez, José Bizama, Cristián Suáre y Jason León; Julián Fernández y Francisco Montes; Bryan Carrasco, Jonathan Benítez y Joe Abrigo; Junior Arias. DT: Lucas Bovaglio.