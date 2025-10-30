Ni la Copa Sudamericana ni el Campeonato Nacional darán tregua a la U de Chile en el cierre del año. El equipo azul, que aún mantiene viva la ilusión de llegar a una nueva final internacional, recibió una noticia que sacudió su planificación: ya no podrá jugar más en el Estadio Nacional durante lo que queda de la temporada 2025.

Según información confirmada por La Magia Azul, el recinto de Ñuñoa quedará inhabilitado para el uso del fútbol profesional debido a una serie de eventos programados, entre ellos el concierto de Dua Lipa y el cierre oficial de la Teletón, lo que obliga a la U a reprogramar sus últimos tres partidos como local.

📅 ¿Dónde jugará la U de Chile sus últimos partidos de local en 2025?

El cambio más inmediato será para el duelo ante Everton, válido por la fecha 27 del Campeonato Nacional, que se jugará el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Santa Laura, recinto que la U ya utilizó en encuentros anteriores.

Posteriormente, los azules volverán a enfrentar un escenario incierto con Deportes Limache, partido que también podría disputarse en Santa Laura, aunque el club reservó como alternativa el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, dependiendo de la disponibilidad y logística.

Finalmente, el cierre de la temporada —ante Coquimbo Unido— aún no tiene sede confirmada. El encuentro coincide con la Teletón 2025, lo que imposibilita el uso del Nacional ese fin de semana.

🏟️ ¿Por qué la U de Chile no podrá usar el Estadio Nacional?

El principal motivo es la agenda no deportiva del recinto:

🎤 Concierto internacional de Dua Lipa , programado en noviembre.

, programado en noviembre. 💪 Cierre de la Teletón 2025 , evento que tradicionalmente se realiza en el mismo recinto.

, evento que tradicionalmente se realiza en el mismo recinto. 🏗️ Además, se planifican mantenciones de infraestructura de cara a los eventos del verano 2026.

La medida obligará al club a coordinar con la ANFP y las autoridades locales para definir sedes seguras y con buena capacidad de aforo.

⚽ ¿Cómo afecta este cambio a la U de Chile en el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile marcha en el quinto lugar de la tabla con 42 puntos, aún en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, pero con un cierre exigente y la carga emocional de la semifinal vuelta de la actual competencia ante Lanús.

El equipo de Gustavo Álvarez, además, no podrá contar con Lucas Assadi, quien se perderá el resto de la temporada por lesión, lo que complica aún más la planificación de un plantel que deberá adaptarse a nuevos estadios, viajes y superficies.

🔵 Próximos partidos de la U de Chile de local

📅 Miércoles 5 de noviembre: vs Everton – Estadio Santa Laura

📅 Domingo 9 de noviembre: vs Deportes Limache – Por definir (Santa Laura o Valparaíso)

📅 30 de noviembre: vs Coquimbo Unido – Por definir

