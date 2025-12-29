Un delantero se despidió oficialmente de U de Chile, ya que el club decidió no renovar su vínculo tras un irregular año 2025. El futbolista perdió terreno en la parte final de la temporada y eso gatilló su salida en este mercado de pases.

Por esta razón, realizó una emotiva publicación en redes sociales, en las que agradeció a todos los que compartieron con él en el club, a los hinchas y en la que realizó una profunda autocrítica.

🥺 La emotiva despedida del Tucu Contreras de U de Chile

El jugador es Rodrigo Contreras, quien dijo adiós en Instagram tras su salida de U de Chile señala: “Las despedidas no siempre son lindas mas cuando te encariñas tanto con una institución. Hoy toca despedirme de todos ustedes que forman parte de la U: cuerpo médico, utileros, gente de cocina, dirigentes y en especial a mis compañeros que formamos un grupo muy lindo y donde me llevo grandes amigos “.

“Qué decir de ustedes, los hinchas que son los que hacen que la pasión de U de Chile sea reconocida en todos lados donde pisan, son extraordinarios, me llevo los mejores recuerdos siempre están en las buenas y en las malas. Simplemente gracias por el cariño y el respeto”, agregó.

Luego vino una profunda autocrítica: “No fue el año que quería por diferentes razones pero quiero que sepan que siempre di lo mejor de mi con altibajos, pero siempre con el corazón para defender los colores”.

“Fue especial gritar los goles con el estadio siempre lleno, son recuerdos que quedan para siempre para mi y mi familia que disfrutamos mucho, como el del clásico al 90+7’ que va ser especial toda la vida y ganar la Supercopa de la manera que lo hicimos (ante Colo Colo)”.

“Abrazo bullangueros/as, ojalá la vida nos cruce otra vez, felices fiestas y muchas gracias por todo. Aguante la U”, sentenció.

❌ U de Chile oficializó varias salidas de futbolistas

Junto con la salida de Rodrigo “Tucu” Contreras, U de Chile dio a conocer la salida de 3 jugadores más de forma oficial.