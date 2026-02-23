El entrenador Francisco “Paqui” Meneghini está muy cuestionado en U de Chile: ya han pasado cuatro partidos oficiales desde que llegó al club y no solo no ha conseguido triunfos, sino que tampoco ha logrado un nivel de juego convincente que le permita ilusionar a los hinchas del Romántico Viajero.

Así las cosas, se vienen dos finales que pueden marcar el destino de Paqui en los Azules. En la U no han salido a decir que se juega el puesto, pero parece difícil sostenerlo si es que no se logran buenos resultados en esos dos duelos.

La dos “finales” que pueden definir el destino de Paqui Meneghini en U de Chile

Los partidos que pueden definir la suerte de Paqui Meneghini en la banca de U de Chile son el Superclásico frente a Colo Colo en el estadio Monumental y el duelo ante Palestino en el Nacional por la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2026.

El compromiso ante los Albos se disputará este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en Macul y es importante en sí mismo por ser el duelo ante el archirrival. De hecho, en el duelo ante Limache (2-2), los hinchas Azules dedicaron cánticos palpitando ese compromiso, lo que demuestra el valor que tiene, pese a que está recién comenzando el Campeonato Nacional.

De todas maneras, el panorama es complejo desde el presente de ambos elencos, ya que el Cacique tiene tres victorias consecutivas sin recibir goles, mientras que la U tiene apenas tres puntos en cuatro fechas, sin triunfos. También el duelo es sumamente dificultoso desde la estadística histórica, debido a que el elenco universitario ha ganado apenas una vez en los últimos 25 años a Colo Colo en el Monumental, dato que ha pesado en muchas campañas, incluso cuando los Azules llegan en un buen momento al partido.

Por su parte, el compromiso con Palestino está agendado para el miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas en Ñuñoa, y tiene la particularidad de ser un “mata mata” para clasificar a la fasede grupos de la Copa Sudamericana. El que gane ese partido avanza y el que pierde se queda sin competencias internacionales para 2026.

Ese partido de Sudamericana ha traído consecuencias, como en U Católica cuando significó la desvinculación de Nicolás Núñez en 2024 y pavimentó el adiós de Tiago Nunes en 2025. Además, el mismo Paqui Meneghini salió de Everton en 2024 tras caer en esa fase del torneo.