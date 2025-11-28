Universidad de Chile sufrió un inesperado revés este jueves. Los azules estaban listos para volver al Estadio Nacional el próximo martes recibiendo a Coquimbo Unido en un duelo clave en sus aspiraciones de acceder a la próxima Copa Libertadores, pero un cambio de última hora los obligó a modificar la localía.

Esto porque algunos problemas administrativos ligados al cierre de la Teletón provocaron que no se diera el visto bueno para que el pleito se juegue en Ñuñoa, por lo que finalmente los universitarios recibirán a los piratas en el Estadio Santa Laura.

Esta modificación no cayó para nada bien en la U, que a través de un comunicado lamentaron lo sucedido.

😮 U de Chile reacciona al cambio de localía vs Coquimbo

Una vez confirmado el cambio del Estadio Nacional al Santa Laura, Universidad de Chile emitió un comunicado donde señaló que “agradecemos al IND, la Delegación Presidencial Metropolitana y a la Teletón por las reuniones y los esfuerzos hechos para cumplir con todos los requisitos que permitían disputar el partido contra Coquimbo Unido el martes, a las 20 horas, en el Estadio Nacional”.

“Lamentamos que, pese a que todas las coordinaciones estaban hechas, nos comunicaran la negativa del uso del recinto tan encima del duelo, una situación que perjudica a nuestro club, abonados e hinchas”, añadió el escrito.

Por último, los azules manifestaron que “nos cuesta entender la decisión de la autoridad, que no es el IND ni la Delegación Presidencial Metropolitana, que negó el uso del Estadio Nacional. Finalmente, el partido se disputará el martes, a las 18 horas, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK”.

Declaración pública: localía del partido ante Coquimbo Unido https://t.co/yomtCgnUx9 — Universidad de Chile (@udechile) November 28, 2025

🤔 ¿Por qué U de Chile no será local en el Nacional?

Si bien estaba todo listo para el regreso de la Universidad de Chile al Estadio Nacional, una decisión de última hora alteró los planes de los azules.

Este fin de semana el principal reducto deportivo del país será utilizado para el cierre de la Teletón, el que tendrá lugar este sábado 29 de noviembre.

Producto de esto, finalmente no se autorizó el duelo en el recinto ñuñoíno pese a que en un principio estaba todo acordado entre la U, la productora del evento y las autoridades para retirar el montaje del evento y cumplir con todo lo necesario para la realización del partido.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Coquimbo?

De esta forma, finalmente la U de Chile recibirá a Coquimbo el próximo martes 2 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 29 del Campeonato Nacional.

🔗 Para mantenerte al tanto del día a día de la U de Chile sigue a Al Aire Libre.