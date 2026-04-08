Universidad de Chile dejó atrás la goleada sobre Deportes La Serena y ya está enfocada en su próximo desafío en el Campeonato Nacional frente a Ñublense por la novena fecha.

Para este compromiso, Fernando Gago recibió una gran noticia, puesto que recuperó a una pieza clave, la cual se reintegró a los entrenamientos y será una alternativa ante los chillanejos.

¿A qué jugador recuperó la U de Chile vs Ñublense?

Se trata de Juan Martín Lucero, delantero que sufrió una lesión en la derrota por la cuenta mínima frente a Unión La Calera por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga.

Según reveló Emisora Bullanguera, el ‘Gato’ fue la principal novedad del entrenamiento de este miércoles en el Centro Deportivo Azul, puesto que se unió a los trabajos a la par de sus compañeros.

Los problemas físicos del atacante estuvieron en el centro de la polémica luego que contratara a un especialista argentino para tratar sus dolencias. Sin embargo, todo habría quedado atrás, y el delantero apunta a ser una opción para Fernando Gago en Chillán.

¿Qué pasa con Charles Aránguiz en la U de Chile?

El otro jugador que tiene preocupados a los hinchas de la U de Chile es Charles Aránguiz, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral en el empate frente a la Universidad de Concepción.

Si bien el cuerpo médico sigue atento la evolución del Príncipe, de acuerdo a lo informado por Emisora Bullanguera, el referente de los azules todavía está al margen de los trabajos comandados por Gago, por lo que es muy difícil que sea una alternativa ante Ñublense.

¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile juega el próximo domingo 12 de abril a las 17:30 horas frente a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la novena fecha del Campeonato Nacional 2026.

En resumen

Juan Martín Lucero se reintegró a los entrenamientos en la U de Chile

El Gato asoma como una opción frente a Ñublense

Charles Aránguiz continúa al margen y es difícil que llegue ante los chillanejos

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