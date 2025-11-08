Universidad de Chile y Deportes Limache se enfrentan este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Ambos elencos llegan en situaciones totalmente opuestas. Los azules marchan en el cuarto puesto con 45 puntos y se encuentran luchando palmo a palmo con Universidad Católica y O’Higgins por obtener un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Por el contrario, los cerveceros se encuentran en el antepenúltimo lugar con 22 unidades y quieren evitar a toda costa el descenso a la Primera B, donde se encuentran peleando con Unión Española y Everton, principalmente.

⚽ U de Chile vs Limache en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Fútbol?

Universidad de Chile y Deportes Limache se miden este domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

📅Fecha: Domingo 9 de noviembre

🕗Horario: 17:30 horas

🏟️Estadio: Santa Laura

📺 ¿Dónde ver en vivo U de Chile vs Limache?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre U de Chile vs Limache

Árbitro: Felipe González

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Sergio Lagos

Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Reinerio Alvarado

AVAR: José Retamal

🧾 El XI de U de Chile vs Limache por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

🧾 El XI de Limache vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Matías Borquez; Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Guillermo Pacheco, Alfonso Parot; Danilo Catalán, César Pinares, Misael Llantén; Luis Guerra, Facundo Pons y Yorman Zapata. DT: Víctor Rivero.