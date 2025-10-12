Unión Española y Huachipato se enfrentan este domingo 12 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los hispanos llegan exigidos a este encuentro, puesto que marchan en el penúltimo lugar y necesitan sumar de a tres para salir de la zona de descenso. Por su parte, los acereros esperan ganar para perder terreno en la lucha por conseguir un cupo a torneos internacionales.

⚽ Unión Española vs Huachipato en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Unión Española 4 2 Descanso : 3 0 Finalizado Huachipato Gabriel Norambuena 17′

Pablo Aranguiz 39′

Ignacio Jeraldino 45′

Ignacio Jeraldino 64′ Gabriel Norambuena 9′

Sebastian Pereira 25′ Lionel Altamirano 60′

Lionel Altamirano 60′ Cris Martinez 71′ Santiago Silva 33′

Santiago Silva 33′ Renzo Malanca 78′

Renzo Malanca 78′ Benjamin Gazzolo 90′

Benjamin Gazzolo 90′ Jimmy Martinez 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 7 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Jimmy Martinez 90 + 6 ‘ Unión Española Sustitución entra : Bryan Vejar 90 + 6 ‘ Unión Española Sustitución sale : Pablo Aranguiz 90 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Benjamin Gazzolo 80 ‘ Huachipato Sustitución entra : Javier Carcamo 80 ‘ Huachipato Sustitución sale : Renzo Malanca 78 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Renzo Malanca 77 ‘ Unión Española Sustitución entra : Bruno Jauregui 77 ‘ Unión Española Sustitución sale : Ignacio Jeraldino 77 ‘ Unión Española Sustitución entra : Cristian Insaurralde 77 ‘ Unión Española Sustitución sale : Franco Ratotti 74 ‘ Huachipato Sustitución entra : Juan Figueroa 74 ‘ Huachipato Sustitución sale : Maicol Leon 74 ‘ Huachipato Sustitución entra : Nicolas Vargas 74 ‘ Huachipato Sustitución sale : Claudio Sepulveda 71 ‘ Huachipato Penalti : Cris Martinez 68 ‘ Unión Española Sustitución entra : Agustin Nadruz 68 ‘ Unión Española Sustitución sale : Matias Marin 64 ‘ Unión Española Asistencia : Franco Ratotti 64 ‘ Unión Española Gol regular : Ignacio Jeraldino 60 ‘ Huachipato Penalti : Lionel Altamirano 46 ‘ Huachipato Sustitución entra : Luciano Arriagada 46 ‘ Huachipato Sustitución sale : Santiago Silva 46 ‘ Huachipato Sustitución entra : Mario Briceno 46 ‘ Huachipato Sustitución sale : Maximiliano Gutierrez 45 + 1 ‘ Unión Española Asistencia : Gabriel Norambuena 45 + 1 ‘ Unión Española Gol regular : Ignacio Jeraldino 39 ‘ Unión Española Asistencia : Franco Ratotti 39 ‘ Unión Española Gol regular : Pablo Aranguiz 33 ‘ Huachipato Tarjeta amarilla : Santiago Silva 25 ‘ Unión Española Tarjeta amarilla : Sebastian Pereira 17 ‘ Unión Española Gol regular : Gabriel Norambuena 9 ‘ Unión Española Tarjeta amarilla : Gabriel Norambuena [ +7 ‘ ] Amonestación para Jimmy Martinez. [ +6 ‘ ] Cambio: se retira Pablo Aranguiz y entra en su lugar Bryan Vejar. Amonestación para Benjamin Gazzolo. Cambio: se retira Renzo Malanca y entra en su lugar Javier Carcamo. Amonestación para Renzo Malanca. Cambio: se retira Ignacio Jeraldino y entra en su lugar Bruno Jauregui. Cambio: se retira Franco Ratotti y entra en su lugar Cristian Insaurralde. Cambio: se retira Maicol Leon y entra en su lugar Juan Figueroa. Cambio: se retira Claudio Sepulveda y entra en su lugar Nicolas Vargas. ¡G O O O O O O L! – ¡Cris Martinez (Huachipato) anota desde el punto de penalti! Cambio: se retira Matias Marin y entra en su lugar Agustin Nadruz. Asistencia de Franco Ratotti en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ignacio Jeraldino! ¡G O O O O O O L! – ¡Lionel Altamirano (Huachipato) anota desde el punto de penalti! Cambio: se retira Santiago Silva y entra en su lugar Luciano Arriagada. Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Mario Briceno. Ya en juego el segundo tiempo. [ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +1 ‘ ] Asistencia de Gabriel Norambuena en el gol. [ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ignacio Jeraldino! Asistencia de Franco Ratotti en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Pablo Aranguiz! Amonestación para Santiago Silva. Amonestación para Sebastian Pereira. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gabriel Norambuena! Amonestación para Gabriel Norambuena. El árbitro da inicio al encuentro. Unión Española Unión Española 4-3-3 1 Martin

Parra 2 Kevin

Contreras 13 Sebastian

Pereira 21 Fabricio

Formiliano 33 Rodrigo

Alarcon 20 Matias

Marin 22 Pablo

Aranguiz 25 Gonzalo

Castellani 24 Gabriel

Norambuena 23 Ignacio

Jeraldino 34 Franco

Ratotti Entrenador

0 Miguel Ramirez

Suplentes

12 Enzo Uribe



4 Milovan Celis



5 Agustin Nadruz



6 Bruno Jauregui



8 Bryan Carvallo



9 Cristian Insaurralde



19 Bryan Vejar

Huachipato Huachipato 4-4-2 25 Rodrigo

Odriozola 5 Rafael

Caroca 4 Benjamin

Gazzolo 28 Maximiliano

Gutierrez 13 Renzo

Malanca 6 Claudio

Sepulveda 8 Santiago

Silva 20 Jimmy

Martinez 24 Maicol

Leon 9 Lionel

Altamirano 23 Cris

Martinez Entrenador

0 Jaime Garcia

Suplentes

17 Zacarias Lopez Gonzalez



7 Mario Briceno



11 Juan Figueroa



16 Luciano Arriagada



22 Javier Carcamo



30 Brayan Garrido



44 Nicolas Vargas

14 Faltas Cometidas 9 0 Fuera de Juego 3 42 Posesión de Balón 58 2 Tarjetas Amarillas 4 3 Tiros Fuera 2 5 Tiros a Puerta 7 2 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 10 0 Penaltis 2 12 Tiros Libres 0 5 Paradas 1 2 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 1 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 4 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 2 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 2 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 3 1 Corners 1ª Mitad 2 1 Corners 2ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 7 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 7 Faltas Cometidas 2ª Mitad 7 Últimos enfrentamientos HUA 2 – 1 UNI 27/04/2025 HUA 1 – 3 UNI 06/10/2024 UNI 2 – 2 HUA 11/05/2024 UNI 0 – 1 HUA 12/08/2023 UNI 0 – 1 HUA 05/04/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Huachipato?

El duelo entre Unión Española y Huachipato está previsto para este domingo 12 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio Santa Laura.

📅Fecha: Domingo 12 de octubre

🕗Horario: 12:00 horas

🏟️Estadio: Santa Laura

📺 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs Huachipato?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Unión Española vs Huachipato

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: John Calderón

Cuarto árbitro: Reinerio Alvarado

VAR: Juan Sepúlveda

AVAR: José Retamal

🧾 El XI de Unión Española vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Rodrigo Alarcón; Kevin Contreras, Gonzalo Castellani, Gabriel Norambuena, Pablo Aránguiz, Matías Marín; Franco Rabotti e Ignacio Jeraldino. DT: Miguel Ramírez.

🧾 El XI de Huachipato vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025