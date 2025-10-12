Unión Española y Huachipato se enfrentan este domingo 12 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
Los hispanos llegan exigidos a este encuentro, puesto que marchan en el penúltimo lugar y necesitan sumar de a tres para salir de la zona de descenso. Por su parte, los acereros esperan ganar para perder terreno en la lucha por conseguir un cupo a torneos internacionales.
⚽ Unión Española vs Huachipato en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Gabriel Norambuena 17′
- Pablo Aranguiz 39′
- Ignacio Jeraldino 45′
- Ignacio Jeraldino 64′
- Gabriel Norambuena 9′
- Sebastian Pereira 25′
- Lionel Altamirano 60′
- Cris Martinez 71′
- Santiago Silva 33′
- Renzo Malanca 78′
- Benjamin Gazzolo 90′
- Jimmy Martinez 90′
- Resumen
- Comentarios
- Alineaciones
- Estadísticas del partido
- Estadísticas de equipos
Parra
Contreras
Pereira
Formiliano
Alarcon
Marin
Aranguiz
Castellani
Norambuena
Jeraldino
Ratotti
- Entrenador
-
0Miguel Ramirez
- Suplentes
-
12Enzo Uribe
-
4Milovan Celis
-
5Agustin Nadruz
-
6Bruno Jauregui
-
8Bryan Carvallo
-
9Cristian Insaurralde
-
19Bryan Vejar
Odriozola
Caroca
Gazzolo
Gutierrez
Malanca
Sepulveda
Silva
Martinez
Leon
Altamirano
Martinez
- Entrenador
-
0Jaime Garcia
- Suplentes
-
17Zacarias Lopez Gonzalez
-
7Mario Briceno
-
11Juan Figueroa
-
16Luciano Arriagada
-
22Javier Carcamo
-
30Brayan Garrido
-
44Nicolas Vargas
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Huachipato?
El duelo entre Unión Española y Huachipato está previsto para este domingo 12 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio Santa Laura.
- 📅Fecha: Domingo 12 de octubre
- 🕗Horario: 12:00 horas
- 🏟️Estadio: Santa Laura
📺 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs Huachipato?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Unión Española vs Huachipato
- Árbitro: Cristián Garay
- 1er asistente: Juan Serrano
- 2do asistente: John Calderón
- Cuarto árbitro: Reinerio Alvarado
- VAR: Juan Sepúlveda
- AVAR: José Retamal
🧾 El XI de Unión Española vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025
- El probable once: Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Rodrigo Alarcón; Kevin Contreras, Gonzalo Castellani, Gabriel Norambuena, Pablo Aránguiz, Matías Marín; Franco Rabotti e Ignacio Jeraldino. DT: Miguel Ramírez.
🧾 El XI de Huachipato vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025
- El probable once: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.