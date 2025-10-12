Unión Española y Huachipato se enfrentan este domingo 12 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio Santa Laura por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Los hispanos llegan exigidos a este encuentro, puesto que marchan en el penúltimo lugar y necesitan sumar de a tres para salir de la zona de descenso. Por su parte, los acereros esperan ganar para perder terreno en la lucha por conseguir un cupo a torneos internacionales.

Unión Española vs Huachipato en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 24
Unión Española
12/10/2025 12:00
4
2
Descanso : 3 0
Finalizado
Huachipato
  • Gabriel Norambuena 17′
  • Pablo Aranguiz 39′
  • Ignacio Jeraldino 45′
  • Ignacio Jeraldino 64′
  • Gabriel Norambuena 9′
  • Sebastian Pereira 25′
  • Lionel Altamirano 60′
  • Cris Martinez 71′
  • Santiago Silva 33′
  • Renzo Malanca 78′
  • Benjamin Gazzolo 90′
  • Jimmy Martinez 90′
  • Resumen
  • Comentarios
  • Alineaciones
  • Estadísticas del partido
  • Estadísticas de equipos
90 + 7 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Jimmy Martinez
90 + 6 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Bryan Vejar
90 + 6 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Pablo Aranguiz
90 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Benjamin Gazzolo
80 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Javier Carcamo
80 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Renzo Malanca
78 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Renzo Malanca
77 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Bruno Jauregui
77 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Ignacio Jeraldino
77 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Cristian Insaurralde
77 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Franco Ratotti
74 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Juan Figueroa
74 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maicol Leon
74 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Nicolas Vargas
74 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Claudio Sepulveda
71 ‘
Huachipato
Penalti : Cris Martinez
68 ‘
Unión Española
Sustitución entra : Agustin Nadruz
68 ‘
Unión Española
Sustitución sale : Matias Marin
64 ‘
Unión Española
Asistencia : Franco Ratotti
64 ‘
Unión Española
Gol regular : Ignacio Jeraldino
60 ‘
Huachipato
Penalti : Lionel Altamirano
46 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Luciano Arriagada
46 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Santiago Silva
46 ‘
Huachipato
Sustitución entra : Mario Briceno
46 ‘
Huachipato
Sustitución sale : Maximiliano Gutierrez
45 + 1 ‘
Unión Española
Asistencia : Gabriel Norambuena
45 + 1 ‘
Unión Española
Gol regular : Ignacio Jeraldino
39 ‘
Unión Española
Asistencia : Franco Ratotti
39 ‘
Unión Española
Gol regular : Pablo Aranguiz
33 ‘
Huachipato
Tarjeta amarilla : Santiago Silva
25 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Sebastian Pereira
17 ‘
Unión Española
Gol regular : Gabriel Norambuena
9 ‘
Unión Española
Tarjeta amarilla : Gabriel Norambuena
[ +7 ‘ ] Amonestación para Jimmy Martinez.
[ +6 ‘ ] Cambio: se retira Pablo Aranguiz y entra en su lugar Bryan Vejar.
Amonestación para Benjamin Gazzolo.
Cambio: se retira Renzo Malanca y entra en su lugar Javier Carcamo.
Amonestación para Renzo Malanca.
Cambio: se retira Ignacio Jeraldino y entra en su lugar Bruno Jauregui.
Cambio: se retira Franco Ratotti y entra en su lugar Cristian Insaurralde.
Cambio: se retira Maicol Leon y entra en su lugar Juan Figueroa.
Cambio: se retira Claudio Sepulveda y entra en su lugar Nicolas Vargas.
¡G O O O O O O L! – ¡Cris Martinez (Huachipato) anota desde el punto de penalti!
Cambio: se retira Matias Marin y entra en su lugar Agustin Nadruz.
Asistencia de Franco Ratotti en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ignacio Jeraldino!
¡G O O O O O O L! – ¡Lionel Altamirano (Huachipato) anota desde el punto de penalti!
Cambio: se retira Santiago Silva y entra en su lugar Luciano Arriagada.
Cambio: se retira Maximiliano Gutierrez y entra en su lugar Mario Briceno.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +5 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +1 ‘ ] Asistencia de Gabriel Norambuena en el gol.
[ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Ignacio Jeraldino!
Asistencia de Franco Ratotti en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Pablo Aranguiz!
Amonestación para Santiago Silva.
Amonestación para Sebastian Pereira.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Gabriel Norambuena!
Amonestación para Gabriel Norambuena.
El árbitro da inicio al encuentro.
Unión Española
4-3-3
Martin Parra 1
Martin
Parra
Kevin Contreras 2
Kevin
Contreras
Sebastian Pereira 13
Sebastian
Pereira
Fabricio Formiliano 21
Fabricio
Formiliano
Rodrigo Alarcon 33
Rodrigo
Alarcon
Matias Marin 20
Matias
Marin
Pablo Aranguiz 22
Pablo
Aranguiz
Gonzalo Castellani 25
Gonzalo
Castellani
Gabriel Norambuena 24
Gabriel
Norambuena
Ignacio Jeraldino 23
Ignacio
Jeraldino
Franco Ratotti 34
Franco
Ratotti
  • Entrenador
  • 0
    Miguel Ramirez
  • Suplentes
  • 12
    Enzo Uribe
  • 4
    Milovan Celis
  • 5
    Agustin Nadruz
  • 6
    Bruno Jauregui
  • 8
    Bryan Carvallo
  • 9
    Cristian Insaurralde
  • 19
    Bryan Vejar
Huachipato
4-4-2
Rodrigo Odriozola 25
Rodrigo
Odriozola
Rafael Caroca 5
Rafael
Caroca
Benjamin Gazzolo 4
Benjamin
Gazzolo
Maximiliano Gutierrez 28
Maximiliano
Gutierrez
Renzo Malanca 13
Renzo
Malanca
Claudio Sepulveda 6
Claudio
Sepulveda
Santiago Silva 8
Santiago
Silva
Jimmy Martinez 20
Jimmy
Martinez
Maicol Leon 24
Maicol
Leon
Lionel Altamirano 9
Lionel
Altamirano
Cris Martinez 23
Cris
Martinez
  • Entrenador
  • 0
    Jaime Garcia
  • Suplentes
  • 17
    Zacarias Lopez Gonzalez
  • 7
    Mario Briceno
  • 11
    Juan Figueroa
  • 16
    Luciano Arriagada
  • 22
    Javier Carcamo
  • 30
    Brayan Garrido
  • 44
    Nicolas Vargas
14
Faltas Cometidas
9
0
Fuera de Juego
3
42
Posesión de Balón
58
2
Tarjetas Amarillas
4
3
Tiros Fuera
2
5
Tiros a Puerta
7
2
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
10
0
Penaltis
2
12
Tiros Libres
0
5
Paradas
1
2
Tiros Fuera 1ª Mitad
1
1
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
2
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
2
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
3
1
Corners 1ª Mitad
2
1
Corners 2ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
7
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
7
Faltas Cometidas 2ª Mitad
7
Últimos enfrentamientos
HUA 2 – 1 UNI 27/04/2025
HUA 1 – 3 UNI 06/10/2024
UNI 2 – 2 HUA 11/05/2024
UNI 0 – 1 HUA 12/08/2023
UNI 0 – 1 HUA 05/04/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Huachipato?

El duelo entre Unión Española y Huachipato está previsto para este domingo 12 de octubre a las 12:00 horas en el Estadio Santa Laura.

  • 📅Fecha: Domingo 12 de octubre
  • 🕗Horario: 12:00 horas
  • 🏟️Estadio: Santa Laura

📺 ¿Dónde ver en vivo Unión Española vs Huachipato?

  • 📺TV: TNT Sports Premium
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Unión Española vs Huachipato

  • Árbitro: Cristián Garay
  • 1er asistente: Juan Serrano
  • 2do asistente: John Calderón
  • Cuarto árbitro: Reinerio Alvarado
  • VAR: Juan Sepúlveda
  • AVAR: José Retamal

🧾 El XI de Unión Española vs Huachipato por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Martín Parra; Sebastián Pereira, Fabricio Formiliano, Rodrigo Alarcón; Kevin Contreras, Gonzalo Castellani, Gabriel Norambuena, Pablo Aránguiz, Matías Marín; Franco Rabotti e Ignacio Jeraldino. DT: Miguel Ramírez.

🧾 El XI de Huachipato vs Unión Española por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Rodrigo Odriozola; Maicol León, Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Claudio Sepúlveda, Santiago Silva, Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano y Cris Martínez. DT: Jaime García.