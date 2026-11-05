Unión La Calera y Huachipato se enfrentan este domingo 8 de noviembre a las 17:30 horas (Chile) en el estadio Nicolás Chahuán, por la fecha 27 de la Liga de Primera. Es el partido de la jornada que se verá por televisión abierta: lo emite la Señal 2 de Canal 13 y T13 en vivo, además de TNT Sports Premium y TNT Sports en Max, según informó Cooperativa.

Hora, estadio y transmisión en Chile

Fecha y hora: domingo 8 de noviembre, 17:30 horas (Chile).

domingo 8 de noviembre, 17:30 horas (Chile). Estadio: Nicolás Chahuán, La Calera.

Nicolás Chahuán, La Calera. Transmisión: Señal 2 de Canal 13 (TV abierta), T13 en vivo y todas sus plataformas, además de TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Señal 2 de Canal 13 (TV abierta), T13 en vivo y todas sus plataformas, además de TNT Sports Premium y TNT Sports en Max. Árbitro: no figuraba entre los datos publicados al cierre de esta nota.

A las 15:00 horas se juegan Ñublense vs Colo Colo y Universidad de Chile vs Cobresal, y después viene este partido. Todos los horarios están en nuestra guía de dónde ver la fecha 27.

¿Cómo llegan Unión La Calera y Huachipato?

Después de 26 fechas, Unión La Calera es último con 21 puntos, con cinco victorias, seis empates y 15 derrotas, según la tabla de ESPN. Huachipato es séptimo con 36 unidades, producto de diez triunfos, seis empates y diez caídas.

Los de La Calera vienen de perder 0-1 ante Coquimbo Unido el 30 de octubre y de caer 0-2 con el mismo rival en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile el miércoles 4 de noviembre, según ESPN y ADN. Antes habían vencido 3-1 a Universidad Católica el 25 de octubre.

Huachipato, en cambio, empató sin goles con Deportes La Serena el domingo 1 de noviembre y 1-1 con Audax Italiano el 23 de octubre, según ESPN.

Qué se juega cada uno

Unión La Calera, colista con 21 puntos, está a dos de la Universidad de Concepción (23) y a seis de Cobresal (27), según ESPN. La fecha 27 lo enfrenta a un rival de la mitad de la tabla.

Huachipato, por su parte, está a cuatro puntos de Deportes Limache, que tiene 40 unidades, y según Cooperativa pelea por meterse en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Esta es nuestra cuenta, hecha con la tabla de ESPN: una victoria lo dejaría en 39.

A La Calera le queda además la revancha de Copa Chile ante Coquimbo Unido, una serie en la que debe remontar un 0-2.