El Estadio Nicolás Chahuán de La Calera vivirá este viernes el partido que abre la fecha 4 del Campeonato Nacional 2026. Unión La Calera, que llegó como puntero a la fecha 3 tras dos victorias consecutivas, recibe a un Ñublense que apenas encontró su mejor versión la semana pasada.

Los cementeros acumulan seis puntos tras ganar sus dos primeros partidos, pero Colo Colo les complicó la fiesta en el Monumental la semana pasada: una derrota que les quitó la chance de mantenerse como líderes absolutos del campeonato. Pese al tropiezo, el Chahuán ha sido una fortaleza para La Calera en el arranque y el equipo buscará retomar el camino ganador ante un rival que llega en alza.

Ñublense suma cinco puntos tras comenzar con dos empates y cerrar la fecha 3 con una victoria 1-0 ante Audax Italiano, con gol de Ignacio Tapia en el minuto 44. I

Para La Calera, ganar significa volver al grupo de arriba. Para Ñublense, ganar de visita sería la confirmación de que el triunfo ante Audax no fue casualidad. El viernes, el Chahuán dirá quién da el primer golpe de la fecha

⏱️U La Calera vs Ñublense, minuto a minuto