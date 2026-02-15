En Chillán se enfrentaron Ñublense y Audax Italiano con la idea de meterse en el grupo de avanzada, ya que hay que equipos que no han sumado puntos en el Campeonato Nacional, era la instancia perfecta para que ambos elencos pudieran despegarse de la zona media de la tabla y sacar distancia temprana de los equipos del fondo.

⚽ Los goles de Ñublense vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Sólo uno, el de Ignacio Tapia en el 45‘ para los locales que estructuró el 1-0 final. Además, el duelo tuvo dos expulsiones, la de Marco Collao en la visita y Pablo Calderón en el local.

📊 Estadísticas de Ñublense vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Atlético Ñublense 1 0 Descanso : 1 0 Finalizado Audax Italiano David Tapia 45′ Ignacio Tapia 30′

Pablo Calderon 55′ Pablo Calderon 82′ Marco Collao 27′ Marco Collao 67′

🗓️ ¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Audax Italiano?

Ñublense

🆚 Unión La Calera de visitante

📆 Viernes 20 de febrero

🕛 18:00 horas

Audax Italiano

🆚 Everton de Viña del Mar en La Florida.

📆 Domingo 22 de febrero

🕣 18:00 horas