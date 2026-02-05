La Fecha 2 del Campeonato Nacional 2026 se pone en marcha este viernes con un cruce que llega cargado de matices en La Florida. Audax Italiano y Universidad de Concepción serán los encargados de abrir la jornada en el Estadio Bicentenario, en un partido que enfrenta a un local que busca su primer triunfo y a un recién ascendido que ya dio el primer golpe en su regreso a Primera División.
El conjunto itálico viene de un empate sin goles ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en un duelo marcado por la polémica y las expulsiones que condicionaron el desarrollo del juego. El Campanil, en cambio, debutó con una victoria de alto impacto ante Coquimbo Unido, campeón vigente, confirmando que su ascenso no será testimonial. Con realidades distintas pero la misma urgencia por sumar, ambos equipos se miden en un partido que puede empezar a mover la tabla desde temprano en el torneo.
📺 ¿Quién transmite Audax Italiano vs U de Concepción EN VIVO?
El partido entre Audax Italiano y Universidad de Concepción será transmitido EN VIVO por televisión y streaming en Chile.
Señales confirmadas:
- TNT Sports Premium (TV)
- HBO Max (streaming)
👉 Para ver el partido online debes contar con una suscripción activa a HBO Max o tener contratado TNT Sports Premium con tu cableoperador.
🕒 ¿A qué hora juegan Audax Italiano vs U de Concepción por la Fecha 2?
El encuentro está programado para:
- 📆 Viernes 6 de febrero de 2026
- ⏰ 20:00 horas (Chile)
- 🏟️ Estadio Bicentenario de La Florida
- 🏆 Fecha 2 – Campeonato Nacional 2026
💻 ¿Dónde ver Audax Italiano vs U de Concepción EN VIVO online?
El partido se podrá seguir EN VIVO y ONLINE a través de:
- HBO Max (streaming oficial)
- TNT Sports Premium (señal televisiva)
🎁 ¿Dónde ver GRATIS Audax Italiano vs U de Concepción?
Además de la transmisión oficial, podrás seguir el partido GRATIS con cobertura completa en:
👉 AlAireLibre.cl
(minuto a minuto, incidencias, análisis editorial y reacciones del arranque de la Fecha 2)
🟢 ¿Cómo llega Audax Italiano al partido ante U de Concepción?
Audax Italiano llega con la sensación de haber dejado pasar una oportunidad en la Fecha 1. El elenco itálico empató 0-0 ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, en un partido marcado por las expulsiones de jugadores azules que le permitieron jugar gran parte del segundo tiempo con ventaja numérica.
Pese a eso, el equipo de La Florida no logró romper el cerco defensivo y debió conformarse con un punto como visitante. Ahora, en casa, Audax está obligado a mostrar mayor profundidad ofensiva y aprovechar su localía para sumar su primer triunfo del torneo.
🔵 ¿Cómo llega U de Concepción a la Fecha 2 del Campeonato Nacional?
Universidad de Concepción es, hasta ahora, una de las sorpresas del arranque. El Campanil, recién ascendido tras ser campeón de la Liga de Ascenso 2025, debutó en Primera División con un triunfo de alto impacto.
En el denominado “duelo de campeones”, el elenco penquista derrotó 1-0 a Coquimbo Unido, vigente monarca del fútbol chileno, gracias a un golazo de Luis Rojas, confirmando que su regreso a la máxima categoría no será testimonial. Con confianza y sin presión, la UdeC buscará ratificar su buen inicio ahora como visitante.
🧩 La formación de Audax Italiano vs U de Concepción
El equipo itálico repetiría gran parte de la estructura mostrada en el Nacional, apostando a un sistema 3-4-3, con mayor protagonismo ofensivo desde las bandas.
Audax Italiano formaría con:
Tomás Ahumada;
D. Pina, Marcelo Ortiz, Enzo Ferrario;
Esteban Matus, Nicolás Aedo, Marco Collao, Martín Jiménez;
Michael Vadulli, Diego Coelho y Rodrigo Cabral.
🧩 La formación de U de Concepción vs Audax Italiano
El Campanil mantendría el 4-4-2 que le permitió sorprender en el debut, con orden defensivo y salidas rápidas por las bandas.
Universidad de Concepción alinearía con:
Santiago Silva;
Antonio Díaz, Leonel González, Osvaldo González, Moisés González;
Christopher Mesías, Jorge Espejo, Facundo Mater, Cristian Waterman;
Jeison Fuentealba y Luis Rojas.
