Colo Colo pierde una alternativa joven en el mediocampo justo cuando el mercado de pases entra en su tramo final. Bryan Soto no será parte del plantel 2026 y ya tiene nuevo destino: jugará en un rival directo del fútbol chileno.

La decisión no tiene que ver con una venta ni tampoco una oferta desde el extranjero. Pasa por falta de espacio, pues Fernando Ortiz no lo consideró en la planificación y el volante terminó quedando al margen.

⚽ Bryan Soto deja Colo Colo sin minutos en 2026

Bryan Soto, de 24 años, venía con hambre de pelear un puesto dentro del plante. En 2025 sumó minutos como titular en Deportes Iquique y fue apuntado como posible reemplazante de Vicente Pizarro, quien emigró a Rosario Central en esta ventana.

Pero el escenario cambió. No logró acomodarse al sistema del Tano y no vio acción en la pretemporada. La señal fue clara: no entraba en los planes. El mediocampista incluso integró el grupo de jugadores que entrenaba aparte del plantel principal, situación que el Sifup denunció. Con ese antecedente, la salida era cuestión de tiempo.

🔁 Audax Italiano aprovecha la salida de Bryan Soto

Al menos ya encontró club. Según informó Cacique Pasión, el volante seguirá su carrera en Audax Italiano, elenco que disputará la Copa Sudamericana. No es un destino menor: tendrá vitrina internacional y competencia directa en el torneo local.

Será el sexto club en su trayectoria tras pasos por Colo Colo, La Serena, Copiapó, Everton y Deportes Iquique. Ahora su debut dependerá del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Lema.