Ñublense vs Audax Italiano se enfrentan este domingo 15 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

Chillanejos e itálicos llegan en situaciones diferentes a este compromiso. Los locales aún no conocen de triunfos en el torneo y suman dos empates en el arranque de temporada, mientras que los floridanos vienen de vencer por 3-0 a Universidad de Concepción y aún no caen en la Liga de Primera.

📡 ¿Quién transmite en vivo Ñublense vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026?

El compromiso entre Ñublense y Audax Italiano será trasmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

  • 📺 TV: TNT Sports Premium.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Audax Italiano?

Ñublense vs Audax Italiano se enfrentan este domingo 15 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.

  • 🗓 Fecha: Domingo 15 de febrero
  • 🕛 Hora: 18:00 horas
  • 🏟 Estadio: Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán

🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Audax Italiano

  • Árbitro: Piero Maza
  • 1er asistente: Aldo Gómez
  • 2do asistente: Diego Vidal
  • Cuarto árbitro: Cristián Galaz
  • VAR: Francisco Gilabert
  • AVAR: Matías Valenzuela

👹 El XI de Ñublense vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026

Formación probable: Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Lorenzo Reyes, Matías Plaza, Diego Céspedes; Gabriel Graciani, Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.

🟢 El XI de Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Mario Sandoval, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Rodrigo Cabral, Diego Coelho y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.

