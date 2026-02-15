Ñublense vs Audax Italiano se enfrentan este domingo 15 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026. El partido será transmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
Chillanejos e itálicos llegan en situaciones diferentes a este compromiso. Los locales aún no conocen de triunfos en el torneo y suman dos empates en el arranque de temporada, mientras que los floridanos vienen de vencer por 3-0 a Universidad de Concepción y aún no caen en la Liga de Primera.
📡 ¿Quién transmite en vivo Ñublense vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026?
El compromiso entre Ñublense y Audax Italiano será trasmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Ñublense vs Audax Italiano?
Ñublense vs Audax Italiano se enfrentan este domingo 15 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.
- 🗓 Fecha: Domingo 15 de febrero
- 🕛 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, Chillán
🟨 Árbitros del partido entre Ñublense vs Audax Italiano
- Árbitro: Piero Maza
- 1er asistente: Aldo Gómez
- 2do asistente: Diego Vidal
- Cuarto árbitro: Cristián Galaz
- VAR: Francisco Gilabert
- AVAR: Matías Valenzuela
👹 El XI de Ñublense vs Audax Italiano por el Campeonato Nacional 2026
Formación probable: Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Pablo Calderón, Osvaldo Bosso, Jovany Campusano; Lorenzo Reyes, Matías Plaza, Diego Céspedes; Gabriel Graciani, Ignacio Jeraldino e Ignacio Tapia. DT: Juan José Ribera.
🟢 El XI de Audax Italiano vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026
Probable formación: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Mario Sandoval, Marco Collao, Federico Mateos, Esteban Matus; Rodrigo Cabral, Diego Coelho y Franco Troyansky. DT: Gustavo Lema.
📲 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle del Campeonato Nacional ni de las campañas de Ñublense y Audax Italiano.