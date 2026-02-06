Audax Italiano consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Los itálicos se hicieron fuertes de local y derrotaron por 3-0 a la Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, resultado que les permitió escalar en la tabla de posiciones.

Los floridanos golpearon en momentos clave del partido, lo cual les permitió descolocar al Campanil y quedarse con los tres puntos. Con anotaciones de Coelho, Mateos y Troyansky el equipo dirigido por Gustavo Lema se hizo con el compromiso, lo cual le servirá para comenzar a ganar confianza en el torneo.

⚽ Los goles de Audax Italiano vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Audax Italiano golpeó de entrada. La escuadra local encontró la apertura del marcador tras una gran asociación por el sector izquierda de la cancha, la cual terminó con un centro al área que finiquitó de gran forma Diego Coelho para romper el cero en La Florida (8′).

El segundo, en tanto, llegó cerca del final de la primera mitad, cuando Federico Mateos aprovechó que el arquero de Universidad de Concepción estaba mal posicionado para probar de larga distancia y sorprender a la visita para decretar el 2-0 a los 42 minutos.

El tercero y definitivo llegó cerca del final del compromiso cuando Franco Troyansky, quien ingresó en el complemento, le bajó la cortina al compromiso anotando el gol que terminó por sentenciar las acciones en el primer partido de la fecha.

📊 Estadísticas de Audax Italiano vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2
Audax Italiano
06/02/2026 20:00
2
0
Descanso
Universidad de Concepción
  • Diego Coelho 8′
  • Federico Mateos 42′
  • Marcelo Ortiz 45′
45 ‘
Audax Italiano
Tarjeta amarilla : Marcelo Ortiz
42 ‘
Audax Italiano
Asistencia : Esteban Matus
42 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Federico Mateos
8 ‘
Audax Italiano
Asistencia : Esteban Matus
8 ‘
Audax Italiano
Gol regular : Diego Coelho
Amonestación para Marcelo Ortiz.
Asistencia de Esteban Matus en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Federico Mateos!
Asistencia de Esteban Matus en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Diego Coelho!
El árbitro da inicio al encuentro.
Audax Italiano
3-4-1-2
Tomas Ahumada 1
Tomas
Ahumada
Enzo Ferrario 13
Enzo
Ferrario
Marcelo Ortiz 29
Marcelo
Ortiz
Daniel Pina 4
Daniel
Pina
Nicolas Aedo 18
Nicolas
Aedo
Marco Collao 8
Marco
Collao
Federico Mateos 28
Federico
Mateos
Esteban Matus 23
Esteban
Matus
Rodrigo Cabral 10
Rodrigo
Cabral
Diego Coelho 9
Diego
Coelho
Michael Fuentes 27
Michael
Fuentes
  • Entrenador
  • 0
    Gustavo Lema
  • Suplentes
  • 25
    Pedro Garrido
  • 14
    Diego Monreal
  • 6
    Mario Sandoval
  • 19
    Tomas Leyton
  • 20
    Martin Jimenez
  • 7
    Paolo Guajardo
  • 11
    Franco Troyansky
  • 17
    Favian Loyola
  • 21
    Giovani Chiaverano
Universidad de Concepción
3-4-1-2
Santiago Silva 1
Santiago
Silva
Moises Gonzalez 17
Moises
Gonzalez
Osvaldo Gonzalez 4
Osvaldo
Gonzalez
Leonel Gonzalez 3
Leonel
Gonzalez
Jorge Espejo 21
Jorge
Espejo
Facundo Mater 8
Facundo
Mater
Cristhofer Mesias 19
Cristhofer
Mesias
Antonio Diaz 11
Antonio
Diaz
Jeison Fuentealba 10
Jeison
Fuentealba
Cristobal Zambrano 27
Cristobal
Zambrano
Cecilio Waterman 18
Cecilio
Waterman
  • Entrenador
  • 0
    Juan Cruz Real
  • Suplentes
  • 13
    Jose Sanhueza
  • 16
    Bryan Ogaz
  • 5
    David Retamal
  • 14
    Pablo Parra
  • 15
    Yerco Oyanedel
  • 35
    Martin Ramirez
  • 7
    Agustin Urzi
  • 22
    Ariel Uribe
  • 34
    Francisco Herrera
6
Faltas Cometidas
6
0
Fuera de Juego
1
47
Posesión de Balón
53
1
Tarjetas Amarillas
0
3
Tiros Fuera
5
2
Tiros a Puerta
3
2
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
10
Saques de Portería
3
0
Penaltis
0
7
Tiros Libres
0
3
Paradas
0
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
5
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
2
Corners 1ª Mitad
2
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
6
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6

🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Audax Italiano y U de Concepción?

El próximo partido de Audax Italiano será en condición de forastero cuando visite a Ñublense el próximo domingo 15 de febrero desde las 18:00 horas en Chillán.

Por su parte, la Universidad de Concepción recibirá a Deportes Concepción en un duelo de recién ascendidos. El clásico de la región del Biobío se disputará el 15 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

