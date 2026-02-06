Audax Italiano consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Los itálicos se hicieron fuertes de local y derrotaron por 3-0 a la Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, resultado que les permitió escalar en la tabla de posiciones.
Los floridanos golpearon en momentos clave del partido, lo cual les permitió descolocar al Campanil y quedarse con los tres puntos. Con anotaciones de Coelho, Mateos y Troyansky el equipo dirigido por Gustavo Lema se hizo con el compromiso, lo cual le servirá para comenzar a ganar confianza en el torneo.
⚽ Los goles de Audax Italiano vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026
Audax Italiano golpeó de entrada. La escuadra local encontró la apertura del marcador tras una gran asociación por el sector izquierda de la cancha, la cual terminó con un centro al área que finiquitó de gran forma Diego Coelho para romper el cero en La Florida (8′).
El segundo, en tanto, llegó cerca del final de la primera mitad, cuando Federico Mateos aprovechó que el arquero de Universidad de Concepción estaba mal posicionado para probar de larga distancia y sorprender a la visita para decretar el 2-0 a los 42 minutos.
El tercero y definitivo llegó cerca del final del compromiso cuando Franco Troyansky, quien ingresó en el complemento, le bajó la cortina al compromiso anotando el gol que terminó por sentenciar las acciones en el primer partido de la fecha.
📊 Estadísticas de Audax Italiano vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026
- Diego Coelho 8′
- Federico Mateos 42′
- Marcelo Ortiz 45′
Ahumada
Ferrario
Ortiz
Pina
Aedo
Collao
Mateos
Matus
Cabral
Coelho
Fuentes
- Entrenador
-
0Gustavo Lema
- Suplentes
-
25Pedro Garrido
-
14Diego Monreal
-
6Mario Sandoval
-
19Tomas Leyton
-
20Martin Jimenez
-
7Paolo Guajardo
-
11Franco Troyansky
-
17Favian Loyola
-
21Giovani Chiaverano
Silva
Gonzalez
Gonzalez
Gonzalez
Espejo
Mater
Mesias
Diaz
Fuentealba
Zambrano
Waterman
- Entrenador
-
0Juan Cruz Real
- Suplentes
-
13Jose Sanhueza
-
16Bryan Ogaz
-
5David Retamal
-
14Pablo Parra
-
15Yerco Oyanedel
-
35Martin Ramirez
-
7Agustin Urzi
-
22Ariel Uribe
-
34Francisco Herrera
🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Audax Italiano y U de Concepción?
El próximo partido de Audax Italiano será en condición de forastero cuando visite a Ñublense el próximo domingo 15 de febrero desde las 18:00 horas en Chillán.
Por su parte, la Universidad de Concepción recibirá a Deportes Concepción en un duelo de recién ascendidos. El clásico de la región del Biobío se disputará el 15 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.
