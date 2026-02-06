Audax Italiano consiguió su primer triunfo en el Campeonato Nacional 2026. Los itálicos se hicieron fuertes de local y derrotaron por 3-0 a la Universidad de Concepción en el Estadio Bicentenario de La Florida, resultado que les permitió escalar en la tabla de posiciones.

Los floridanos golpearon en momentos clave del partido, lo cual les permitió descolocar al Campanil y quedarse con los tres puntos. Con anotaciones de Coelho, Mateos y Troyansky el equipo dirigido por Gustavo Lema se hizo con el compromiso, lo cual le servirá para comenzar a ganar confianza en el torneo.

⚽ Los goles de Audax Italiano vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Audax Italiano golpeó de entrada. La escuadra local encontró la apertura del marcador tras una gran asociación por el sector izquierda de la cancha, la cual terminó con un centro al área que finiquitó de gran forma Diego Coelho para romper el cero en La Florida (8′).

El segundo, en tanto, llegó cerca del final de la primera mitad, cuando Federico Mateos aprovechó que el arquero de Universidad de Concepción estaba mal posicionado para probar de larga distancia y sorprender a la visita para decretar el 2-0 a los 42 minutos.

El tercero y definitivo llegó cerca del final del compromiso cuando Franco Troyansky, quien ingresó en el complemento, le bajó la cortina al compromiso anotando el gol que terminó por sentenciar las acciones en el primer partido de la fecha.

🥵⚽🟢⚪ ¡ESE JUEGO COLECTIVO, GENTE!



Linda combinación de Audax Italiano y Diego Coelho no tuvo problemas para anotar el 1-0 ante Universidad de Concepción, en el #MatchdayViernes que da el vamos a la Fecha 2 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del fútbol… pic.twitter.com/OkJ7eRVGAJ — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 6, 2026

👏👏👏 EXTRAORDINARIO



Federico Mateos aprovechó que el arquero de Universidad de Concepción estaba mal posicionado y, desde larga distancia, puso el 2-0 para Audax Italiano en este #MatchdayViernes de la Fecha 2 por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



Disfruta lo mejor del… pic.twitter.com/0q2tmy8iEl — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) February 6, 2026

📊 Estadísticas de Audax Italiano vs U de Concepción por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Audax Italiano 2 0 Descanso Universidad de Concepción Diego Coelho 8′

Federico Mateos 42′ Marcelo Ortiz 45′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido 45 ‘ Audax Italiano Tarjeta amarilla : Marcelo Ortiz 42 ‘ Audax Italiano Asistencia : Esteban Matus 42 ‘ Audax Italiano Gol regular : Federico Mateos 8 ‘ Audax Italiano Asistencia : Esteban Matus 8 ‘ Audax Italiano Gol regular : Diego Coelho Amonestación para Marcelo Ortiz. Asistencia de Esteban Matus en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Federico Mateos! Asistencia de Esteban Matus en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Diego Coelho! El árbitro da inicio al encuentro. Audax Italiano Audax Italiano 3-4-1-2 1 Tomas

Ahumada 13 Enzo

Ferrario 29 Marcelo

Ortiz 4 Daniel

Pina 18 Nicolas

Aedo 8 Marco

Collao 28 Federico

Mateos 23 Esteban

Matus 10 Rodrigo

Cabral 9 Diego

Coelho 27 Michael

Fuentes Entrenador

0 Gustavo Lema

Suplentes

25 Pedro Garrido



14 Diego Monreal



6 Mario Sandoval



19 Tomas Leyton



20 Martin Jimenez



7 Paolo Guajardo



11 Franco Troyansky



17 Favian Loyola



21 Giovani Chiaverano

Universidad de Concepción Universidad de Concepción 3-4-1-2 1 Santiago

Silva 17 Moises

Gonzalez 4 Osvaldo

Gonzalez 3 Leonel

Gonzalez 21 Jorge

Espejo 8 Facundo

Mater 19 Cristhofer

Mesias 11 Antonio

Diaz 10 Jeison

Fuentealba 27 Cristobal

Zambrano 18 Cecilio

Waterman Entrenador

0 Juan Cruz Real

Suplentes

13 Jose Sanhueza



16 Bryan Ogaz



5 David Retamal



14 Pablo Parra



15 Yerco Oyanedel



35 Martin Ramirez



7 Agustin Urzi



22 Ariel Uribe



34 Francisco Herrera

6 Faltas Cometidas 6 0 Fuera de Juego 1 47 Posesión de Balón 53 1 Tarjetas Amarillas 0 3 Tiros Fuera 5 2 Tiros a Puerta 3 2 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 10 Saques de Portería 3 0 Penaltis 0 7 Tiros Libres 0 3 Paradas 0 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 5 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 3 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 2 Corners 1ª Mitad 2 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 6 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6

🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Audax Italiano y U de Concepción?

El próximo partido de Audax Italiano será en condición de forastero cuando visite a Ñublense el próximo domingo 15 de febrero desde las 18:00 horas en Chillán.

Por su parte, la Universidad de Concepción recibirá a Deportes Concepción en un duelo de recién ascendidos. El clásico de la región del Biobío se disputará el 15 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

