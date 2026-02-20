El famoso “Deadline Day” del fútbol chileno no decepcionó. Anoche, a las 23:59 horas, se cerró oficialmente el libro de pases para los equipos de Primera División, dejando tras de sí una jornada de infarto en las oficinas de varias gerencias deportivas que trabajaron contra el reloj para inscribir a sus últimos refuerzos.

Mientras la atención de muchos estaba puesta en los “cesantes ilustres” que no lograban encontrar destino, hubo un jugador formado en la cantera de Colo Colo que vivió su propia teleserie. Cuando su futuro para este primer semestre del 2026 parecía estar lejos de las canchas de primera división, una negociación que nadie vió venir cambió su destino por completo.

¿Por qué equipo fichó Joan Cruz en el fútbol chileno este 2026?

El protagonista de esta movida de última hora es Joan Cruz. El talentoso futbolista, que dio sus primeros pasos en el Estadio Monumental, logró ser inscrito exitosamente por Unión La Calera justo antes de que el plazo fatal estipulado en el Artículo 13 de las bases del campeonato expirara.

La llegada a Unión La Calera del que en algún momento fue catalogado como una de las grandes promesas del fútbol chileno responde a una necesidad directa del cuerpo técnico por potenciar la plantilla de cara a los exigentes desafíos de esta temporada.

El cuadro cementero, dirigido por Martín Cicotello, suma 6 puntos en 3 jornadas del Campeonato Nacional 2026. En su último compromiso cayó ante Colo Colo, resultado que no empaña el positivo arranque que ha mostrado el conjunto de la Quinta Región en este inicio de campeonato.

¿Cuándo podría debutar Joan Cruz con Unión La Calera en el Campeonato Nacional 2026?

Con el papeleo aprobado por la ANFP en el límite del cierre del libro de pases, Joan Cruz ya quedó oficialmente habilitado para competir con Unión La Calera.

El volante ofensivo está a disposición del cuerpo técnico y podría sumar sus primeros minutos en las próximas jornadas del Campeonato Nacional 2026, en un movimiento que busca relanzar su carrera en la Primera División y convertirlo en una alternativa real en el esquema cementero.