El Campeonato Nacional 2026 entra rápidamente en acción y la cuarta fecha se abre en la Región de Valparaíso. Unión La Calera y Ñublense serán los encargados de dar el puntapié inicial a la jornada en un duelo clave para ambos.

El conjunto cementero, que viene de caer ante Colo Colo en la fecha anterior, buscará hacerse fuerte en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar para comenzar la jornada con un triunfo. Mientras que por su parte el conjunto del sur venció 1 a 0 a Audax Italiano y llegarán a Calera con ganas de seguir sumando.

📡 ¿Quién transmite en vivo Unión La Calera vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

El encuentro entre Unión La Calera y Ñublense será trasmitido en vivo a través de TNT Sports Premium y TNT Sports en HBO Max.

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.

TNT Sports en HBO Max. 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión La Calera vs Ñublense?

Unión La Calera y Ñublense se verán las caras este viernes 20 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar ubicado al centro de la ciudad.

📆 Fecha: Viernes 20 de febrero

Viernes 20 de febrero 🕕 Hora: 18:00 horas

18:00 horas 🏟️ Estadio: Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

Árbitros del partido entre Unión La Calera vs Ñublense

Los encargados de impartir justicia en el partido entre Unión La Calera y Ñublense son:

Árbitro: Nicolás Gamboa.

1er asistente: Wladimir Muñoz.

2do asistente: John Calderón.

Cuarto árbitro: Hector Jona.

VAR: Rodrigo Carvajal.

AVAR: Emilio Bastías.

El XI de Unión La Calera para enfrentar a Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Nicolás Avellaneda, Christopher Diaz, Rodrigo Cáseres, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez; Bayron Oyarzo, Joaquin Soto, Juan Manuel Requena, Cristian Gutierrez; Sebastián Saez y Francisco Pozzo. Entrenador: Martín Cicotello

El XI de Ñublense para enfrentar a Unión La Calera por el Campeonato Nacional 2026

Posible formación: Nicola Pérez, Diego Céspedes, Osvaldo Bosso, Sebastian Valencia; Ignacio Tapia, Lorenzo Reyes, Manuel Rivera, Jovany Campusano; Gabriel Graciani, Lucas Molina y Ignacio Jeraldino. Entrenador: Juan José Ribera

