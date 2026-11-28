Unión La Calera y Universidad de Concepción se enfrentan este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en vivo por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming, según la programación de TNT Sports informada por ADN. Es una final por la permanencia: el que pierda queda al borde de la Primera B.
Horario y estadio de La Calera vs U. de Concepción
- Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Hora: 20:30 horas de Chile.
- Estadio: Municipal Nicolás Chahuán Nazar, La Calera.
- Competencia: Liga de Primera, fecha 29.
- Árbitro: Cristián Garay.
Dónde ver EN VIVO la final por el descenso
Unión La Calera: S. Sáez (10 goles); Universidad de Concepción: Cecilio Waterman (5 goles).
Empataron 0-0 el 29 may. 2026.
Unión La Calera es 15.º con 27 pts y Universidad de Concepción, 16.º con 26 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT John Armijo
- J. SaldíasLesionado
- Rodrigo CáseresLesionado
- Joan CruzLesionado
- C. MoyaSuspendido
DT Cristian Muñoz Corrales
- OlivaresLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- S. Sáez10goles
- Kevin Méndez4goles
- Matías Rodrigo Campos López4goles
- Cecilio Waterman5goles
- Luis Rojas Zamora4goles
- Jeison Fuentealba4goles
Últimos resultados
- Coquimbo Unido24 nov. · Copa Chile · visitaE 1-1
- Palestino20 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Huachipato8 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Coquimbo Unido4 nov. · Copa Chile · localP 0-2
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- Ñublense21 nov. · Liga de Primera · localP 2-3
- O'Higgins8 nov. · Liga de Primera · localG 3-2
- Colo-Colo30 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-6
- Deportes Limache25 oct. · Liga de Primera · localP 0-1
- Cobresal10 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
Historial16 partidos oficiales
- 29 may. 2026Universidad de Concepción0-0Unión La Calera
- 10 ene. 2021Unión La Calera1-2Universidad de Concepción
- 8 sep. 2020Universidad de Concepción2-1Unión La Calera
- 29 mar. 2019Unión La Calera3-1Universidad de Concepción
- 1 sep. 2018Universidad de Concepción2-1Unión La Calera
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|28
|+7
|44
|PGGGG
|5
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|6
|Deportes Limache
|29
|+5
|40
|GGPPP
|15
|Unión La Calera
|28
|-18
|27
|EGPGG
|16
|Universidad de Concepción
|28
|-28
|26
|EPPGP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 20:15
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: HBO Max.
A la misma hora se juegan Everton vs O’Higgins, Audax Italiano vs Palestino y Ñublense vs Cobresal, todos con impacto en la zona baja. Esos tres partidos irán solo por HBO Max.
Lo que se juegan cementeros y foreros
La Calera es penúltima con 27 puntos y la UdeC, colista, suma 26. Más arriba, O’Higgins tiene 31 y Audax Italiano y Cobresal, 30, la línea de la salvación. Si cualquiera de los dos gana en el Chahuán llega con vida a la última fecha. Un empate, en cambio, puede condenar a ambos el mismo domingo si Audax y Cobresal suman en sus partidos, según las cuentas de ADN.
Si los cuatro empatan, el Campanil perdería la categoría de inmediato, mientras La Calera seguiría con vida matemática, pero obligado a revertir una diferencia de gol de nueve tantos en la fecha final ante la U. Ya repasamos en detalle qué se juega cada uno en esta final por el descenso.
¿Cómo llegan Unión La Calera y U. de Concepción?
La Calera llega en alza: ganó sus dos últimos partidos de liga, 1-0 a Huachipato y 1-0 en su visita a Palestino, y en el medio empató 1-1 con Coquimbo Unido por la Copa Chile. La UdeC, en cambio, viene de perder 2-3 ante Ñublense, una semana después de vencer 3-2 a O’Higgins.
En la base de Sportmonks, que registra este cruce desde 2011, se han enfrentado 16 veces, con seis triunfos del Campanil, cuatro de los cementeros y seis empates. En la primera rueda igualaron sin goles.