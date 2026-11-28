Unión La Calera y Universidad de Concepción se enfrentan este domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en vivo por TNT Sports Premium en televisión y por HBO Max en streaming, según la programación de TNT Sports informada por ADN. Es una final por la permanencia: el que pierda queda al borde de la Primera B.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 20:30 (Chile) Estadio: Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Árbitro: C. Garay Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Datos al 28 de noviembre de 2026.

Horario y estadio de La Calera vs U. de Concepción

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

Hora: 20:30 horas de Chile.

Estadio: Municipal Nicolás Chahuán Nazar, La Calera.

Competencia: Liga de Primera, fecha 29.

Árbitro: Cristián Garay.

Dónde ver EN VIVO la final por el descenso

Liga de Primera 2026 · Fecha 29 Unión La Calera 15.º · 27 pts Domingo 29 de noviembre Dom 29/11 20:30 hora de Chile Universidad de Concepción 16.º · 26 pts Estadio Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar Ciudad La Calera · 9.200 pl. Árbitro C. Garay Clima 24 °C · cubierto Cómo ver en vivo: TNT Sports · TNT Go → Sus goleadores Unión La Calera: S. Sáez (10 goles); Universidad de Concepción: Cecilio Waterman (5 goles). Último duelo Empataron 0-0 el 29 may. 2026. En la tabla Unión La Calera es 15.º con 27 pts y Universidad de Concepción, 16.º con 26 pts. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile Formaciones probables Probable Unión La Calera Universidad de Concepción Unión La Calera 4-4-2 DT John Armijo 1 Avellaneda 25 C. Díaz 15 Salomoni 27 D. Gutiérrez 4 C. Gutiérrez 17 M. Hiriart 23 Pérez 8 Leiva 10 Méndez4 goles 11 S. Sáez10 goles 10 goles 32 Ferreyra Bajas J. Saldías Lesionado

Rodrigo Cáseres Lesionado

Joan Cruz Lesionado

C. Moya Suspendido Universidad de Concepción 4-1-4-1 DT Cristian Muñoz Corrales 1 Broun 15 Oyanedel 6 Ubal 4 O. González 17 M. González 16 Ogaz 7 I. González 19 Mesías 10 Fuentealba4 goles 4 goles 25 H. Salgado 22 Funes Bajas Olivares Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga de Primera 2026 Unión La Calera Balance en 28 partidos 7G · 6E · 15P 25 Goles marcados 0,89 por partido 43 Goles recibidos 1,54 por partido 7 Vallas invictas 25 % de los partidos 50,3 % Posesión media 11,2 Remates por partido 3,5 al arco 5,6 Córners por partido Local 5G · 3E · 6P Visita 2G · 3E · 9P Universidad de Concepción Balance en 28 partidos 7G · 5E · 16P 24 Goles marcados 0,86 por partido 52 Goles recibidos 1,86 por partido 5 Vallas invictas 18 % de los partidos 48,4 % Posesión media 12,8 Remates por partido 3,9 al arco 4,9 Córners por partido Local 6G · 1E · 7P Visita 1G · 4E · 9P Goleadores Unión La Calera S. Sáez 10 goles

Kevin Méndez 4 goles

Matías Rodrigo Campos López 4 goles Universidad de Concepción Cecilio Waterman 5 goles

Luis Rojas Zamora 4 goles

Jeison Fuentealba 4 goles Últimos resultados Unión La Calera Coquimbo Unido 24 nov. · Copa Chile · visita E 1-1

Palestino 20 nov. · Liga de Primera · visita G 1-0

Huachipato 8 nov. · Liga de Primera · local G 1-0

Coquimbo Unido 4 nov. · Copa Chile · local P 0-2

Coquimbo Unido 30 oct. · Liga de Primera · visita P 0-1 Universidad de Concepción Ñublense 21 nov. · Liga de Primera · local P 2-3

O'Higgins 8 nov. · Liga de Primera · local G 3-2

Colo-Colo 30 oct. · Liga de Primera · visita P 1-6

Deportes Limache 25 oct. · Liga de Primera · local P 0-1

Cobresal 10 oct. · Liga de Primera · visita E 1-1 Historial 16 partidos oficiales 4 victorias 6 empates victorias 6 Universidad de Concepción 0-0 Unión La Calera

Unión La Calera 1-2 Universidad de Concepción

Universidad de Concepción 2-1 Unión La Calera

Unión La Calera 3-1 Universidad de Concepción

Universidad de Concepción 2-1 Unión La Calera Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Colo-Colo Colo-Colo 28 +32 64 PEGGG 2 Universidad de Chile Universidad de Chile 28 +26 54 GGPGG 3 Universidad Católica Universidad Católica 28 +16 49 PEGGP 4 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 28 +7 44 PGGGG 5 Everton Everton 28 +7 40 GPEPP 6 Deportes Limache Deportes Limache 29 +5 40 GGPPP 15 Unión La Calera Unión La Calera 28 -18 27 EGPGG 16 Universidad de Concepción Universidad de Concepción 28 -28 26 EPPGP Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 20:15

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

A la misma hora se juegan Everton vs O’Higgins, Audax Italiano vs Palestino y Ñublense vs Cobresal, todos con impacto en la zona baja. Esos tres partidos irán solo por HBO Max.

Lo que se juegan cementeros y foreros

La Calera es penúltima con 27 puntos y la UdeC, colista, suma 26. Más arriba, O’Higgins tiene 31 y Audax Italiano y Cobresal, 30, la línea de la salvación. Si cualquiera de los dos gana en el Chahuán llega con vida a la última fecha. Un empate, en cambio, puede condenar a ambos el mismo domingo si Audax y Cobresal suman en sus partidos, según las cuentas de ADN.

Si los cuatro empatan, el Campanil perdería la categoría de inmediato, mientras La Calera seguiría con vida matemática, pero obligado a revertir una diferencia de gol de nueve tantos en la fecha final ante la U. Ya repasamos en detalle qué se juega cada uno en esta final por el descenso.

¿Cómo llegan Unión La Calera y U. de Concepción?

Cómo llegan Unión La Calera E G G P P Fecha Rival L/V Res. 24/11 Coquimbo Unido

Copa Chile V 1-1 20/11 Palestino

Liga de Primera V 1-0 8/11 Huachipato

Liga de Primera L 1-0 4/11 Coquimbo Unido

Copa Chile L 0-2 30/10 Coquimbo Unido

Liga de Primera V 0-1 U. de Concepción P G P P E Fecha Rival L/V Res. 21/11 Ñublense

Liga de Primera L 2-3 8/11 O’Higgins

Liga de Primera L 3-2 30/10 Colo Colo

Liga de Primera V 1-6 25/10 Deportes Limache

Liga de Primera L 0-1 10/10 Cobresal

Liga de Primera V 1-1 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

La Calera llega en alza: ganó sus dos últimos partidos de liga, 1-0 a Huachipato y 1-0 en su visita a Palestino, y en el medio empató 1-1 con Coquimbo Unido por la Copa Chile. La UdeC, en cambio, viene de perder 2-3 ante Ñublense, una semana después de vencer 3-2 a O’Higgins.

En la base de Sportmonks, que registra este cruce desde 2011, se han enfrentado 16 veces, con seis triunfos del Campanil, cuatro de los cementeros y seis empates. En la primera rueda igualaron sin goles.