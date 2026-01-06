Una pésima noticia afectó a Marcos Bolados en la pretemporada de Colo Colo, ya que sufrió una grave lesión que lo tendrá un largo tiempo fuera de las canchas, justo en la temporada en la que termina contrato.

El ariete estaba con un pie afuera del Cacique y, de hecho, había varios interesados en ficharlo. No obstante, esta situación cambia todo su panorama y lo más probable es que se mantenga en el estadio Monumental.

😱 La grave lesión de Marcos Bolados en Colo Colo

Marcos Bolados sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas, según informó el periodista Cristian Alvarado. La lesión se produjo en los trabajos de Colo Colo en el Complejo Deportivo del Sifup en Pirque.

[AHORA] Marcos Bolados sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla. El delantero de Colo-Colo será operado en las próximas horas y se estima que estará cerca de seis meses fuera de las canchas #DePuntete @HugoVergaraS @MOyanedelU12 @canalcalbuco pic.twitter.com/9jUC86IKaJ — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) January 7, 2026

Esto provocará que Bolados esté cerca de seis meses fuera de las canchas. De hecho, será operado en las próximas horas antes de iniciar su rehabilitación.

❓ ¿Se queda Marcos Bolados en Colo Colo?

En las últimas horas se había dado a conocer que Colo Colo estaba buscando la salida de Marcos Bolados de Macul, debido a su irregular rendimiento en la temporada 2025.

Incluso había cuatro equipos interesados en sus servicios: O’Higgins, Audax Italiano, Palestino y Everton, aunque seguramente ya no quieren llevarse al futbolista, por lo que es muy probable que deba continuar en el Cacique para terminar su contrato que expira a fines de este año.

De igual manera, se espera que Colo Colo busque algún nombre para su reemplazo: las opciones que se barajan hasta el momento son las de Damián Pizarro y Daniel “Popín” Castro, las que se han estancado en los últimos días.

