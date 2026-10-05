Datos Clave México se queda sin estrella: El próximo rival de Chile pierde por lesión a Gilberto Mora. El nuevo crack: El jugador de 17 años es buscado por clubes como el Real Madrid y Barcelona. La Roja cierra la gira: Los de Nicolás Córdova se miden este martes a la Tri en Estados Unidos.

La Selección Chilena saca cuentas alegres, al menos en el papel, de cara a su partido de este martes a las 23:30 horas ante México. La Tri anunció que tres jugadores dejaron la concentración, entre los que se encuentra su gran estrella: Gilberto Mora.

El volante, que ya disputó la recién pasada Copa del Mundo, ha afrontado problemas físicos durante toda la Fecha FIFA actual. Solo jugó en el empate 1-1 ante Colombia (69’) y luego estuvo ausente ante Perú (1-1) y Estados Unidos (0-3).

La situación médica del talentoso zurdo generó que finalmente, el entrenador mexicano, Rafa Márquez, decidiera dejarlo libre para volver a su club, el Xolos de Tijuana.

Gilberto Mora, la estrella que buscan los grandes de Europa

La baja de Mora es un duro golpe para el cuadro norteamericano, que al igual que Chile, no sabe de victorias en los amistosos de estas últimas semanas. Igualó con Colombia y Perú y cayó de manera inapelable en el clásico ante Estados Unidos.

El mediocampista es actualmente la mayor estrella del fútbol mexicano. Su pase está tasado en 50 millones de dólares y todo indica que a fin de año dará el salto al fútbol Europeo, donde clubes como Barcelona y Real Madrid, ya están siguiendo sus pasos.

En Italia e Inglaterra, también hay clubes que están atentos a los próximos pasos del futbolista más joven en la historia de México en portar la camiseta 10 de ese país.

Más bajas en México para el amistoso contra Chile

La baja de Mora no será la única de los aztecas. El elenco de Rafa Márquez tampoco podrá contar con Hirving “Chucky” Lozano, ni con Mateo Chávez, lateral del AZ Alkmaar de Países Bajos. El futbolista fue expulsado en el amistoso contra Estados Unidos, por lo que al igual que sus otros dos compañeros, fue liberado de la concentración azteca.

México vs Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el amistoso

El partido de Chile ante México será el tercero y último de su gira por Norteamérica. El duelo está programado para este martes 6 de octubre, a contar de las 23:30 horas de nuestro país en Los Angeles Memorial Coliseum.

La transmisión estará a cargo de Mega en su señal abierta y Mega Go vía streaming.

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