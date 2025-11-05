Chile y Francia debutan en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, ambas selecciones juegan su primer partido en el Grupo K de la Copa del Mundo.

Chile, que tuvo una buena performance en el Sudamericano, llega sin Ariel Leporati, el entrenador que armó a este equipo, por diferencias con Nicolás Córdova, jefe de selecciones menores.

Previo al Mundial de Qatar, La Rojita Sub 17 hizo un campamento en Emiratos Árabes Unidos, donde derrotó 2-1 a Túnez e igualó 1-1 con Arabia Saudita.

Chile y Francia se enfrentan a partir de las 12:45 en la cancha 7 de la Ciudad Deportiva de Doha.

⚽Chile vs Francia, minuto a minuto