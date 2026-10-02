Datos Clave La agenda: Colo Colo tiene prácticamente reservada la ventana de noviembre para disputar encuentros amistosos frente a potencias de Sudamérica. El negocio: Blanco y Negro busca aprovechar el impacto mediático del arquero caboverdiano Vozinha para generar ingresos extra, incluso jugando a mitad de semana en regiones. El retorno: Tras su compleja fecha FIFA en África, Vozinha regresará a Chile el martes 6 de octubre para sumarse a los trabajos del técnico Fernando Ortiz.

Colo Colo ya comienza a delinear su hoja de ruta para el cierre de la temporada. Mientras el equipo se enfoca en resolver su llave de Copa Chile ante Deportes Puerto Montt, la dirigencia de Blanco y Negro trabaja silenciosamente en la organización de una serie de amistosos internacionales de primer nivel.

El objetivo de la concesionaria es no perder el ritmo de competencia durante la próxima fecha FIFA, programada para inicios de noviembre, y de paso, concretar un importante modelo de recaudación apoyado en la figura de su principal refuerzo extranjero.

¿Qué amistosos internacionales jugará Colo Colo?

De acuerdo a la información revelada por el periodista Fernando Agustín Tapia en Radio Pauta, el cuadro albo ya tiene avanzadas las gestiones para enfrentar a importantes clubes del continente durante el próximo receso.

“Colo Colo ya tiene prácticamente reservada la próxima fecha FIFA para jugar partidos amistosos con clubes potentes de Sudamérica”, aseguró el comunicador. Aunque los nombres de los rivales aún se mantienen en reserva, la dirigencia analiza expandir el calendario de estos encuentros más allá del fin de semana.

“No se descarta que comience a jugar durante la semana y en regiones, para tratar de hacer también un negocio paralelo, recaudar dinero y aprovechar esta tremenda oportunidad”, detalló Tapia sobre la planificación en Macul.

¿Por qué Vozinha es clave en el negocio de Blanco y Negro?

El elemento central que impulsa esta agenda internacional es Vozinha. El arquero, que se transformó en una de las figuras más reconocidas del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, arrastra una alta popularidad que Blanco y Negro pretende rentabilizar para aumentar el atractivo de estos encuentros y asegurar una gran convocatoria en regiones.

Sin embargo, el cuerpo técnico de Fernando Ortiz deberá poner especial atención al plano psicológico del guardameta. El propio jugador reconoció recientemente haber “perdido su paz” debido a la alta exposición mediática en Chile, situación que obligará al club a brindarle apoyo para que el estrés no afecte su rendimiento.

¿Cuándo vuelve Vozinha a Colo Colo?

El portero caboverdiano viene de una compleja presentación con su selección en los partidos clasificatorios para la Copa Africana de Naciones, donde tuvo responsabilidad directa en las caídas ante Malí y Ruanda.

Su regreso a Chile está programado para el martes 6 de octubre, el mismo día en que Colo Colo enfrenta a Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. Como es lógico, Vozinha no será considerado para ese vital compromiso y deberá esperar su oportunidad para reaparecer en la Liga de Primera cuando los albos se midan ante Coquimbo Unido.