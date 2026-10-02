Datos Clave Ortiz tienta a La Roja y ByN congela renovaciones: Nicolás Monckeberg, director de ByN, respaldó al DT ante el interés de la Selección Chilena (“es de los mejores técnicos, lo ha demostrado”). Sin embargo, ratificó la rígida postura del club: no habrá negociaciones de renovación (ni con Arturo Vidal, Álvaro Madrid, Lautaro Pastrán, ni el propio entrenador) hasta que finalice el Campeonato Nacional en diciembre, desmintiendo los supuestos avances. La dura espera de De Paul y el adiós de un canterano: Pese a recibir el alta médica, Fernando De Paul no será considerado en Copa Chile ante Puerto Montt debido a su falta de ritmo, quedando relegado tras Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira (Vozinha llega el martes). Por otro lado, el juvenil Bastián Silva —marginado sin minutos en 2026— maneja ofertas de Portugal, España, Uruguay, Argentina y Arabia Saudita. Exigen justicia por Ignacio Mahan: El CSD Colo Colo, a través de su presidente Edmundo Valladares, valoró la detención de tres presuntos implicados en el cobarde homicidio de Ignacio Mahan (18 años), hincha albo asesinado a balazos en San Antonio cuando regresaba de ver el duelo ante Audax Italiano. La corporación ofreció apoyo total a la familia en medio del dolor y las dificultades legales.

El mes de octubre arrancó en el Estadio Monumental con una mezcla de orgullo deportivo, especulaciones sobre el futuro y un profundo luto institucional. El contundente paso de Colo Colo en el plano local, cimentado por un amplio liderato en el Campeonato Nacional y su buen andar en la Copa Chile, no solo tiene a los hinchas ilusionados con la ansiada estrella 35, sino que ha puesto a su arquitecto en la mira del fútbol sudamericano. El “Tano” Fernando Ortiz se ha transformado en el objeto de deseo para la banca de la Selección Chilena, obligando a la dirigencia de Blanco y Negro a marcar la cancha públicamente, aunque manteniendo su férrea e inflexible política de no adelantar conversaciones contractuales con nadie hasta que caiga el telón de la temporada.

Mientras los escritorios patean las decisiones para diciembre —dejando en ascuas a referentes históricos y juveniles que ya buscan horizontes internacionales—, el cuerpo técnico lidia con el rompecabezas logístico que dejó la Fecha FIFA y la puesta a punto de jugadores clave que aún no logran recuperar su estatus de titulares. Sin embargo, la vorágine de la pelota y el mercado de pases pasó inevitablemente a un segundo plano ante el doloroso golpe que enlutó a la familia colocolina en los últimos días, tras el brutal asesinato de un joven seguidor que desató un enérgico clamor de justicia por parte del Club Social y Deportivo.

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Sigue en Alairelibre.cl el último entrenamiento definitorio de Fernando Ortiz para la revancha de Copa Chile, todas las novedades judiciales sobre el cobarde ataque en San Antonio y la resolución final del estadio que acogerá el duelo frente a Puerto Montt.