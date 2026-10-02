El mes de octubre arrancó en el Estadio Monumental con una mezcla de orgullo deportivo, especulaciones sobre el futuro y un profundo luto institucional. El contundente paso de Colo Colo en el plano local, cimentado por un amplio liderato en el Campeonato Nacional y su buen andar en la Copa Chile, no solo tiene a los hinchas ilusionados con la ansiada estrella 35, sino que ha puesto a su arquitecto en la mira del fútbol sudamericano. El “Tano” Fernando Ortiz se ha transformado en el objeto de deseo para la banca de la Selección Chilena, obligando a la dirigencia de Blanco y Negro a marcar la cancha públicamente, aunque manteniendo su férrea e inflexible política de no adelantar conversaciones contractuales con nadie hasta que caiga el telón de la temporada.

Mientras los escritorios patean las decisiones para diciembre —dejando en ascuas a referentes históricos y juveniles que ya buscan horizontes internacionales—, el cuerpo técnico lidia con el rompecabezas logístico que dejó la Fecha FIFA y la puesta a punto de jugadores clave que aún no logran recuperar su estatus de titulares. Sin embargo, la vorágine de la pelota y el mercado de pases pasó inevitablemente a un segundo plano ante el doloroso golpe que enlutó a la familia colocolina en los últimos días, tras el brutal asesinato de un joven seguidor que desató un enérgico clamor de justicia por parte del Club Social y Deportivo.

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Sigue en Alairelibre.cl el último entrenamiento definitorio de Fernando Ortiz para la revancha de Copa Chile, todas las novedades judiciales sobre el cobarde ataque en San Antonio y la resolución final del estadio que acogerá el duelo frente a Puerto Montt.