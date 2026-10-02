Noticias de Colo Colo hoy 2 de octubre: La amenaza de La Roja, un sorpresivo “borrado” y luto en Macul
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Carla Bernucci
El "Cacique" enfrenta una jornada de contrastes. Mientras Blanco y Negro saca pecho por el gran momento del equipo y aborda públicamente el posible salto de Fernando Ortiz a la Selección Chilena, la dirigencia ratifica su dura postura de congelar las renovaciones hasta fin de año. En paralelo, el regreso de Fernando De Paul a las citaciones terminó con el meta marginado del equipo, un juvenil alista sus maletas y el CSD Colo Colo alza la voz exigiendo justicia tras el cobarde asesinato de un joven hincha.
El mes de octubre arrancó en el Estadio Monumental con una mezcla de orgullo deportivo, especulaciones sobre el futuro y un profundo luto institucional. El contundente paso de Colo Colo en el plano local, cimentado por un amplio liderato en el Campeonato Nacional y su buen andar en la Copa Chile, no solo tiene a los hinchas ilusionados con la ansiada estrella 35, sino que ha puesto a su arquitecto en la mira del fútbol sudamericano. El “Tano” Fernando Ortiz se ha transformado en el objeto de deseo para la banca de la Selección Chilena, obligando a la dirigencia de Blanco y Negro a marcar la cancha públicamente, aunque manteniendo su férrea e inflexible política de no adelantar conversaciones contractuales con nadie hasta que caiga el telón de la temporada.
Mientras los escritorios patean las decisiones para diciembre —dejando en ascuas a referentes históricos y juveniles que ya buscan horizontes internacionales—, el cuerpo técnico lidia con el rompecabezas logístico que dejó la Fecha FIFA y la puesta a punto de jugadores clave que aún no logran recuperar su estatus de titulares. Sin embargo, la vorágine de la pelota y el mercado de pases pasó inevitablemente a un segundo plano ante el doloroso golpe que enlutó a la familia colocolina en los últimos días, tras el brutal asesinato de un joven seguidor que desató un enérgico clamor de justicia por parte del Club Social y Deportivo.
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Sigue en Alairelibre.cl el último entrenamiento definitorio de Fernando Ortiz para la revancha de Copa Chile, todas las novedades judiciales sobre el cobarde ataque en San Antonio y la resolución final del estadio que acogerá el duelo frente a Puerto Montt.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).