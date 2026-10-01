Datos Clave La fecha de regreso: Vozinha llegará a Chile el martes 6 de octubre El motivo del retraso: Colo Colo lo autorizó a quedarse con su familia en Cabo Verde El escenario que lo espera: Deberá pelear el arco con Maureira, Villanueva y De Paul

El regreso de Vozinha a Colo Colo tomará más tiempo del esperado. Pese a que el portero caboverdiano disputó su último compromiso con Cabo Verde el pasado martes 29 de septiembre, todavía no emprende el retorno a suelo nacional.

Según informó el reportero Cristián Alvarado en Radio ADN, el golero recibió una autorización del Cacique para permanecer en el país africano junto a su familia hasta comienzos de la próxima semana.

¿Cuándo vuelve Vozinha a Colo Colo?

De acuerdo a la misma fuente, el meta de los Tiburones Azules aterrizará en Chile el martes 6 de octubre, jornada en la que el elenco albo justamente disputará la revancha ante Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Con ese panorama, el portero quedaría disponible recién para la reanudación de la Liga de Primera, una vez que concluya el receso por la fecha FIFA.

La dura pelea que le espera a Vozinha en el arco de Colo Colo

El escenario que encontrará a su vuelta es muy distinto al que dejó. Eduardo Villanueva aprovechó su ausencia y respondió con creces en la Copa Chile, ganándose los elogios de Fernando Ortiz.

A eso se suma la recuperación de Gabriel Maureira, quien dejó atrás la contusión ósea en el codo derecho, y la vuelta de Fernando De Paul, por lo que el DT tendrá a sus cuatro arqueros disponibles.

El flojo paso de Vozinha por Cabo Verde

El caboverdiano llega golpeado tras su paso por las Eliminatorias a la Copa Africana de Naciones, donde cometió errores en los dos duelos de su selección, entre ellos el que terminó en gol ante Mali.

Con la camiseta alba, en tanto, suma tres partidos oficiales y 270 minutos, con un gol recibido y dos vallas invictas, además del deseo que manifestó de quedarse para jugar la Copa Libertadores 2027.