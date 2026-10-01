El fútbol chileno está de luto, debido a que durante esta jornada se confirmó el fallecimiento de Caupolicán Peña, histórico lateral de nuestro deporte rey y primer mandamás del Sindicato de Futbolistas Profesionales. La familia del histórico jugador y dirigente del deporte nacional confirmó la noticia al medio En Cancha durante este jueves 1 de octubre, a la edad de 96 años.

Peña fue un lateral derecho y defensa central de solo un club, ya que solo portó la camiseta de Colo Colo en toda su carrera como jugador, pero también contó con dos pasos por bancas técnicas. Además, Caupolicán es recordado por ser el primer presidente del Sifup, entre los años 1960 y 1962.

La marca de Caupolican Peña al fútbol chileno

Oriundo de la decimosexta región de nuestro país, más específico en la ciudad de Carahue, Caupolicán Peña forjó sus primeros pasos en el deporte previo a llegar a Colo Colo, club en el que forjó toda su carrera como jugador profesional y conquistó cuatro títulos, siendo tres de Primera División y una Copa Chile entre 1952 y 1960.

En el año 1960, Caupolicán estaba a dos años de retirarse del fútbol profesional, pero inició su camino como dirigente en el fútbol chileno, al convertirse en el primer presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile. Peña duró dos años en el cargo, y lo dejó en paralelo junto a su retiro de Colo Colo, que también fue en el 62′.

Posterior a marcar una época como lateral en el Cacique, Peña arrancó su camino como entrenador, siendo director técnico de Green Cross y Palestino.

Al mando de los Baisanos tuvo su mejor registro en dos periodos. El primero fue entre 1974 y 1976, donde conquistó la Copa Chile del año 75‘, mientras que en su segundo periodo, que fue entre 1978 y 1980, logró la segunda estrella de Palestino, que fue conquistada en el año 78‘.

Las condolencias del Sifup a Peña

Mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales, el Sindicato de Futbolistas Profesionales expresó sus condolencias ante el fallecimiento de Caupolicán Peña, su primer presidente. El Sifup destaca su carrera en el fútbol nacional, al destacar que su legado posee un lugar especial por su historia gremial.