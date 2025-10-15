Colo Colo sufrió un duro golpe en la antesala de su trascendental duelo frente a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional. Francisco Marchant, joven valor del equipo, sufrió una lesión y quedó descartado para el encuentro frente a los piratas.

El atacante sufrió molestias físicas en el entrenamiento del pasado martes, las cuales lo obligaron a someterse a exámenes médicos. Lamentablemente para él y para los albos, su dolencia lo tendrá un tiempo alejado de las canchas.

🤕 Colo Colo confirma lesión de Francisco Marchant

A través de un parte médico, Colo Colo detalló que Francisco Marchant sufrió un esguince medial de rodilla durante el entrenamiento del martes recién pasado.

Por ello, el delantero se someterá a un procedimiento de infiltración de PRP, más inmovilización. De esta forma, se espera que su proceso de rehabilitación sea de cuatro a seis semanas, según confirmó el propio club.

😮 ¿Cuándo partidos se perderá Francisco Marchant en Colo Colo?

Considerando el tiempo que estará en rehabilitación, Francisco Marchant se perderá al menos cuatro de los siete partidos que le quedan a Colo Colo en el Campeonato Nacional.

El atacante estaría descartado para los duelos ante Coquimbo Unido, Deportes Limache, Ñublense y Unión Española, por lo que podría reaparecer recién ante Unión La Calera.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Coquimbo Unido el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 24 del Campeonato Nacional.

