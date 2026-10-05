Datos Clave El gran momento: Leandro Hernández registra 10 goles y 6 asistencias en 33 partidos bajo el mando de Fernando Ortiz, siendo clave en la campaña alba. El acecho internacional: Veedores brasileños observaron a la joven figura en el último Superclásico ante la U en el Estadio Nacional. La cifra: Blanco y Negro exige un mínimo de 5,5 millones de dólares para negociar, aprovechando que el jugador no tiene cláusula de salida.

Leandro Hernández pasó de ser un juvenil con proyección a convertirse en una pieza absolutamente inamovible en el esquema de Fernando Ortiz en Colo Colo. Su explosiva temporada no solo ha sido vital para el “Cacique”, sino que catapultó su carrera al siguiente nivel, valiéndole una merecida nominación a la Selección Chilena en su reciente gira por Norteamérica.

En 33 duelos disputados a lo largo del año, el delantero registra 10 goles y seis asistencias, erigiéndose como uno de los atacantes más desequilibrantes del torneo. Con solo 21 años, su margen de crecimiento es enorme, por lo que en Macul ya asumen que será el gran protagonista del próximo mercado de fichajes.

¿Cuánto cuesta el pase de Leandro Hernández en Colo Colo?

El rendimiento del “Chino” ya cruzó las fronteras. De acuerdo a la información recabada por el portal En Cancha, clubes de Argentina, Europa y Brasil ya han consultado por su situación contractual. El interés desde la tierra del jogo bonito asoma como el más agresivo, al punto de que emisarios brasileños estuvieron presentes en las tribunas del Estadio Nacional durante el último Superclásico para observar al delantero en vivo.

Conscientes de que las ofertas lloverán en las oficinas del Estadio Monumental, la dirigencia de Blanco y Negro tiene absolutamente claro el monto mínimo para sentarse a conversar: 5,5 millones de dólares.

Esta cifra, que podría seguir aumentando si el atacante mantiene su nivel en la recta final del Campeonato Nacional y la Copa Chile, va de la mano con las estimaciones internacionales. Hace un par de semanas, el prestigioso observatorio CIES valoró el pase del chileno en 4,81 millones de euros, ratificando su estatus de “joya” exportable.

El plan de Blanco y Negro para la venta de su figura

Pese a los tentadores sondeos, la hoja de ruta en Colo Colo está trazada con frialdad. La intención de la concesionaria es retener a Leandro Hernández al menos hasta mediados de 2027, momento en el que el club ya tendrá definido su panorama y participación en la Copa Libertadores.

A favor de las arcas albas juega un detalle clave en su contrato: en su última renovación, la dirigencia blindó al jugador y no le fijó una cláusula de rescisión. De esta manera, cualquier gigante sudamericano o europeo que quiera llevarse los goles del joven talento deberá sentarse a negociar directamente bajo las millonarias condiciones que imponga la regencia del “Cacique”.