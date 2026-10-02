Datos Clave Una buena para Colo Colo: Según Radio ADN, Claudio Aquino volvió este viernes a las canchas y alista su retorno a la actividad. El retorno: Fernando Ortiz ya tendría una fecha para volver a convocar al volante. No será ante Puerto Montt en la Copa Chile. El futuro: El volante termina contrato con el Cacique a fin de año y es muy difícil que renueve su vínculo con el club.

Colo Colo ha debido convivir con las bajas en las últimas semanas, principalmente, por las convocatorias internacionales de sus principales figuras. Sin embargo, Fernando Ortiz también ha tenido que lidiar con algunas lesiones, las cuales han afectado directamente a piezas claves del plantel.

Recientemente se conoció que el ‘Tano’ recuperó a una de sus figuras, puesto que Joaquín Sosa dejó atrás una rebelde molestia y podría estar disponible para la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. Pero el defensor no es el único, ya que Claudio Aquino también estaría preparando su retorno a las canchas.

¿Cuándo volverá Claudio Aquino en Colo Colo?

De acuerdo a la información entregada por el Cacique en su último parte médico, Claudio Aquino “mantiene progresión en tratamiento kinésico por sobrecarga” en su rodilla izquierda.

Sin embargo, según reportó Radio ADN, el mediocampista argentino dejó atrás sus jornadas de gimnasio y kinesiología, y este viernes saltó a la cancha, lo que evidencia su favorable evolución.

Sin embargo, el volante no sería considerado para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Puerto Montt. Según la citada fuente, la intención del cuerpo técnico es que vuelva a ser considerado el próximo 11 de octubre cuando Colo Colo visite a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional.

¿Qué le pasó a Claudio Aquino?

Claudio Aquino sufrió una sobrecarga muscular en su rodilla izquierda, la cual le ha impedido ver acción durante casi dos meses. La última vez que jugó fue el pasado 9 de agosto en el triunfo por 2-1 sobre Unión La Calera, ocasión en la que apenas sumó 4 minutos.

Desde entonces se ha ausentado de nueve partidos consecutivos: cinco del Campeonato Nacional y cuatro de la Copa Chile. Esta situación, además, complica su continuidad en el Estadio Monumental, considerando que tiene contrato con Colo Colo hasta fin de año.

Producto de su irregularidad y constantes problemas físicos, el ex Vélez Sarsfield estaría viviendo sus últimas semanas en los albos, puesto que su renovación no estaría en los planes de la dirigencia de Blanco y Negro.