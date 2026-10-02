Datos Clave La ida: Colo Colo sacó ventaja ante Puerto Montt tras imponerse por 1-0 en el Estadio Chinquihue. La revancha: El partido de vuelta está agendado para este martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Las claves: Tomás Alarcón reveló por dónde pasará el partido y cuáles son los aspectos que quieren aprovechar para abrochar la clasificación.

Colo Colo dio el primer golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile y llegará a la revancha con la primera opción de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental. Si bien aún faltan algunos días para la revancha, el volante del Cacique, Tomás Alarcón, adelantó lo que será el compromiso y advirtió que el trámite será distinto debido al estado del césped, el cual les ayudará a desarrollar de mejor forma su juego que en Puerto Montt.

¿Qué dijo Tomás Alarcón sobre la cancha en Colo Colo?

En conversación con los canales oficiales del club, el volante señaló que el cruce de vuelta ante el Velero “va a ser un partido súper físico, donde va a haber mucho más espacio, sobre todo por la diferencia de cancha, que se va a notar mucho en nuestra forma de jugar. Nos costó bastante, sobre todo por los botes, por los controles. Va a ser un partido de la misma forma en que se disputó allá, pero ahora se va a jugar mucho más a ras de piso y eso nos va a favorecer muchísimo por cómo jugamos nosotros”.

En ese contexto, también destacó la importancia de jugar en el Estadio Monumental y lo fundamental que es contar con sus hinchas. “Se ha notado mucho que con el apoyo de nuestra gente somos un equipo totalmente distinto, ya que los equipos se nos meten atrás y eso es un plus mayor para nosotros. Nos incentiva, nos motiva tener el aliento de la gente, sobre todo en una cancha en buen estado, que nos ayuda un montón”, indicó.

Por otro lado, Alarcón evitó referirse al próximo duelo de Campeonato Nacional, asegurando que su foco está puesto en la Copa Chile. “Estamos pensando en Puerto Montt, en clasificar y tratar de hacer un buen partido. Ya después pensaremos en el partido con Coquimbo”, aseguró.

Tomás Alarcón valoró la irrupción de los jóvenes en Colo Colo

Por último, Tomás Alarcón se refirió a la aparición de nuevos talentos en Colo Colo, como es el caso de Gedeón Díaz, que le dio la clasificación a los cuartos de final a los albos tras anotar el gol del triunfo sobre Audax Italiano hace algunos días.

“Todos los jóvenes que se han ido integrando al equipo han sido muy importantes, nos ayudan un montón, sobre todo en los minutos que ya los cumplieron (en relación a los minutos sub 21). Y a nivel futbolístico nada que decir, todos nos han ayudado, todos nos han aportado y lo mejor es que trabajan desde la humildad y eso también hay que valorarlo mucho”, completó.

Tomás Alarcón anticipó la vuelta por los cuartos de final de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar

ante Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental. pic.twitter.com/34R1tbUbYp — Colo-Colo (@ColoColo) October 2, 2026

¿Cuándo juega Colo Colo?

La revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt está programada para este martes 6 octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental.