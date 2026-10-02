Datos Clave La buena noticia: Joaquín Sosa entrenó con normalidad y dejó atrás su lesión El tiempo perdido: El uruguayo llevaba un mes sin jugar por una molestia en el talón Lo que viene: Colo Colo recibe a Deportes Puerto Montt el martes 6 de octubre

Colo Colo respira: Joaquín Sosa superó la rebelde molestia en el talón que lo tenía al margen y este viernes volvió a entrenar con normalidad junto al resto del plantel albo.

Así lo informó el periodista Jade Quiñones, en una jornada que le entrega un enorme alivio a Fernando Ortiz justo cuando el Cacique se juega su paso a las semifinales de la Copa Chile 2026.

El regreso de Joaquín Sosa que espera Fernando Ortiz

La recuperación llega en el momento justo, ya que el cuerpo técnico apuntaba precisamente a la revancha ante Deportes Puerto Montt para contar nuevamente con el zaguero.

No es menor: el charrúa es uno de los puntales del Cacique en la temporada, con 26 partidos disputados, 2.227 minutos y dos goles convertidos, por lo que su retorno le devuelve a Ortiz a un titular indiscutido en la zaga.

La lesión que tuvo un mes fuera a Joaquín Sosa

El defensor uruguayo no suma minutos desde el pasado 30 de agosto, cuando debió abandonar la cancha a los 52 minutos en la goleada por 5-1 ante Audax Italiano por la Liga de Primera.

Desde entonces se perdió cuatro compromisos del elenco albo, entre ellos la llave completa de octavos de final ante los Itálicos y la ida de los cuartos en el Chinquihue.

El propio Fernando Ortiz había graficado la complejidad del cuadro: “Tiene una lesión muy importante en su talón. Padecí esa lesión cuando jugaba y es difícil que se desinflame, es bastante jodida”, señaló el DT en conferencia de prensa.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Puerto Montt por la Copa Chile?

Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt este martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Los albos llegan con ventaja tras imponerse por 1-0 en el Chinquihue, por lo que les basta con un empate para avanzar a las semifinales, instancia en la que esperaría el ganador de la llave entre O’Higgins y Deportes Concepción.