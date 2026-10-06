Datos Clave La suspensión: El partido fue detenido antes de iniciar el segundo tiempo debido al estado de la cancha del Estadio Monumental tras las intensas lluvias. El marcador: Colo Colo ganaba 1-0 con gol de Javier Correa y estaba 2-0 arriba en el global cuando el juez decidió suspender el encuentro. La fecha tentativa: La principal alternativa que se maneja para disputar el complemento es el martes 20 de octubre, aprovechando un viaje de los sureños a la capital.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt dejaron su clasificación a las semifinales de la Copa Chile 2026 en pausa. La intensa lluvia que cayó sobre Santiago durante la noche de este martes terminó haciendo imposible continuar el partido en el Estadio Monumental, obligando a suspender el segundo tiempo cuando los albos estaban arriba en el marcador.

Ahora comienza otro problema logístico para la ANFP: encontrar espacio en el calendario para completar los 45 minutos restantes. La tarea no es sencilla, principalmente por la exigente agenda que tiene el cuadro “Delfín” en la recta final de la Primera B. Aun así, ya existe una primera fecha tentativa que comienza a tomar fuerza en los pasillos de Quilín.

¿Cuándo se reanuda Colo Colo vs Puerto Montt?

El martes 20 de octubre es la fecha que se está evaluando para completar el partido, aunque todavía no ha sido oficializada por la organización.

De acuerdo con la información entregada por RedGol, esta alternativa tiene relación directa con la ruta de Puerto Montt. El cuadro sureño debe recibir a San Luis el lunes 12 de octubre y posteriormente visitar a San Marcos en Arica el domingo 18. La fórmula que se analiza permitiría que el plantel viaje primero al norte para disputar ese encuentro del torneo de Ascenso y, en su trayecto de regreso al sur, haga una escala en Santiago para completar la llave frente al “Cacique”.

Inicialmente, también apareció la posibilidad de terminar el encuentro al día siguiente de la suspensión, pero las condiciones meteorológicas previstas para la capital —que anuncian lluvias hasta el jueves— hicieron perder fuerza a esa opción de inmediato.

¿Por qué se suspendió Colo Colo vs Puerto Montt?

El partido fue suspendido porque la gran cantidad de agua acumulada en la cancha del Monumental impedía que el balón rodara con la normalidad exigida para un duelo profesional.

Los problemas de drenaje se hicieron evidentes durante el primer tiempo, pero la situación empeoró en el descanso. El árbitro Francisco Soriano inspeccionó el terreno de juego y realizó pruebas con el balón. Al percatarse de que la pelota se frenaba por completo en los charcos, resolvió de forma tajante que el segundo tiempo no podía arrancar para resguardar la integridad de los jugadores.

Hasta ese momento, Colo Colo ganaba 1-0 gracias a una anotación del delantero argentino Javier Correa a los 11 minutos, estructurando una cómoda ventaja en el global de los cuartos de final.

¿Cómo queda Colo Colo vs Puerto Montt por Copa Chile?

En lo estrictamente deportivo, Colo Colo mantiene una importante ventaja de 2-0 en el marcador global y la llave continuará disputándose exactamente desde el inicio del segundo tiempo cuando se reprograme el encuentro.

El equipo que finalmente logre avanzar tras estos 45 minutos pendientes, tendrá además a su próximo rival definido: O’Higgins de Rancagua espera paciente en las semifinales del torneo, luego de haber eliminado a Deportes Concepción.

El desafío ahora pasa por encajar el pitazo final en una agenda estrecha. Después de visitar a San Marcos el 18 de octubre, el cuadro albiverde debe recibir a Unión San Felipe el sábado 24 y posteriormente visitar a Cobreloa durante el fin de semana del 31 de octubre, dejando el martes 20 como la única ventana lógica para destrabar el lio en Macul.