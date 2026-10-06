Datos Clave Nueva titularidad: Gedeón Díaz será titular ante Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile. Rápida irrupción: El juvenil debutó ante Audax Italiano y marcó en la revancha de los octavos de final. Apuesta de Ortiz: El técnico vuelve a confiar en Díaz apenas días después de su aparición en el primer equipo.

Con apenas 18 años, Gedeón Díaz volverá a ser titular de Colo Colo. El juvenil estará desde el arranque ante Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile, confirmando el rápido crecimiento y la confianza que ha ganado desde su debut profesional.

Su aparición en el primer equipo tuvo un comienzo inmejorable. Díaz sumó sus primeros minutos frente a Audax Italiano en la ida de los octavos de final y, para la revancha, Fernando Ortiz decidió entregarle la titularidad. El mediocampista respondió marcando el gol que le dio el triunfo al Cacique y ahora vuelve a recibir el espaldarazo del entrenador.

¿Quién es Gedeón Díaz, la nueva apuesta de Colo Colo?

Díaz nació en Venezuela, llegó a Chile junto a su familia y comenzó su formación en Cobresal junto a su hermano Miqueas Díaz. Ambos pasaron a ser jugadores del área formativa de Colo Colo, y mientras el más joven del clan se mantuvo en la cantera alba, su hermano continuó su carrera en Vicente Pérez Rosales de la Tercera División B.

El momento más duro de su familia lo vivieron en 2022 cuando Gerardo Díaz, padre de Gedeón falleció por causa de un cáncer y sus tíos y otros cercanos a la familia tuvieron que tomar la responsabilidad de llevar a los hermanos a sus entrenamientos.

“Gede” como le dicen en su familia, se ha desarrollado principalmente como volante ofensivo, aunque también puede desempeñarse como extremo y ocupar diferentes posiciones dependiendo de las necesidades del equipo. En sus primeros pasos con el plantel profesional ha mostrado precisamente esa versatilidad. Ante Audax Italiano, Ortiz lo utilizó por el sector izquierdo y el juvenil terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la clasificación alba a los cuartos de final.

Su capacidad técnica y manejo de ambos perfiles son algunas de las características que han llamado la atención durante su proceso formativo. Ahora tendrá que trasladar esas condiciones a una competencia mucho más exigente y sostener el rendimiento que mostró en sus primeros partidos.

¿Cuál será la formación de Colo Colo ante Puerto Montt?

Para la revancha, el técnico prepara dos modificaciones respecto del equipo que consiguió el triunfo por 1-0 en el Estadio Chinquihue. Díaz ingresará por Alonso Olguín, mientras que Marcos Bolados reemplazará a Tomás Alarcón, quien quedó fuera de la oncena.

De esta manera, la probable formación será Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Álvaro Madrid, Gedeón Díaz; Marcos Bolados, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

El encuentro se disputará este martes 6 de octubre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Monumental. Ortiz también tendrá varias bajas: Jonathan Villagra, Iván Román, Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández están con la selección chilena, mientras que Maximiliano Romero y Claudio Aquino permanecen fuera por lesión.