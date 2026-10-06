Datos Clave Colo Colo vs Puerto Montt: Se enfrentan a las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile. Chile vs México: La Roja jugará a las 23:30 horas ante México en el Los Angeles Memorial Coliseum. Transmisiones: Colo Colo vs Puerto Montt irá por TNT Sports Premium y HBO Max; Chile vs México será emitido por Mega y MegaGO.

Este martes 6 de octubre hay dos partidos que concentran la atención de los hinchas chilenos. La jornada tendrá fútbol nacional e internacional, con Colo Colo definiendo su clasificación en la Copa Chile y la Selección Chilena enfrentando a México en Estados Unidos.

El primer compromiso será el duelo entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. Más tarde, a las 23:30 horas, Chile se medirá con México en el Los Angeles Memorial Coliseum. Ambos encuentros tendrán alternativas para seguirlos por televisión y mediante plataformas online.

¿A qué hora juega Colo Colo hoy y dónde verlo?

Colo Colo vs Deportes Puerto Montt se disputará este martes desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Para quienes quieran seguir el partido, la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium, mientras que también podrá verse online a través de HBO Max.

El cuadro dirigido por Fernando Ortiz llega con ventaja a la revancha después de haber derrotado por 1-0 a los sureños en el encuentro de ida disputado en el Estadio Chinquihue.

¿A qué hora juega Chile vs México y dónde verlo?

El segundo partido con presencia chilena será el amistoso entre Chile y México, que comenzará a las 23:30 horas de este martes. Los hinchas podrán seguir el partido de La Roja mediante la señal de Mega, mientras que la alternativa para verlo online será MegaGO.

El encuentro se jugará en el Los Angeles Memorial Coliseum, en Estados Unidos, y será el último de los compromisos internacionales para el combinado nacional en esta fecha FIFA.