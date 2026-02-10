Unión Española tuvo una amarga segunda fecha de la Copa Chile tras caer por 2-1 ante Deportes Recoleta, en un duelo donde los hispanos hicieron de local en el Estadio Municipal de La Pintana, resultado que volvió a encender las alarmas en el entorno rojo.

En ese contexto, Patricio Rubio, capitán de Unión Española y uno de los referentes del plantel tras el descenso, tomó la palabra en diálogo con los medios para abordar el complejo momento que atraviesa el equipo.

🗣️ ¿Qué dijo Patricio Rubio tras la caída ante Recoleta?

La derrota ante Deportes Recoleta encendió las alarmas en Independencia. Pese a las expectativas que existen en torno al plantel de cara a la temporada 2026, el cuadro hispano no logró imponer su jerarquía, generando molestia en los referentes del camarín.

Fue ahí donde apareció la voz de Patricio Rubio. El capitán del equipo conversó con TNT Sports y fue tajante respecto a la actitud que debe tener el equipo en este tipo de instancias. “Vamos a tener que ponerle ganas. Es un desafío lindo, pero hay que entender dónde estamos jugando“, lanzó el delantero tras el encuentro.

🔥 El compromiso de Patricio Rubio con Unión Española

Más allá del análisis futbolístico, Rubio quiso remarcar su compromiso personal con la institución, descartando cualquier tipo relajo por en su paso por la Primera B. El ex Ñublense y Universidad de Chile fue enfático en señalar que su regreso a Independencia tiene un solo norte: llevar de vuelta a Unión Española a la división de honor.

“No vine acá de joda, bajé de categoría para ayudar a Unión. No vine de paseo ni mucho menos”, sentenció el Pato Rubio. Con estas palabras, el delantero busca remecer el vestuario antes del inicio de la Liga de Ascenso.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Unión Española?

Tras la derrota ante Deportes Recoleta por Copa Chile, Unión Española volverá a la cancha este miércoles 11 de febrero, cuando visite a Colo Colo en el Estadio Monumental como parte de la Noche Alba Solidaria.

Luego, el Rojo tendrá su estreno oficial en la Primera B el 21 de febrero ante San Luis de Quillota, iniciando su camino en la lucha por el regreso a Primera División.