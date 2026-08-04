Datos Clave Partido clave: La Calera asegura su clasificación si gana. Transmisión: No tendrá señal de TV ni streaming oficial. Horario: Miércoles 5 de agosto, a las 18:00 horas.

Santiago Wanderers recibe a Unión La Calera este miércoles 5 de agosto, desde las 18:00 horas, por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de La Pintana y no en Valparaíso, donde habitualmente ejerce su localía el Decano.

El conjunto caturro ya está eliminado con tres puntos, mientras que los Cementeros llegan segundos con ocho unidades, apenas una por encima de Unión San Felipe. Por eso, el equipo de Martín Cicotello necesita un resultado positivo para no quedar expuesto a lo que ocurra en el partido paralelo entre el Uní Uní y Universidad de Chile.

¿Qué canal transmite Santiago Wanderers vs La Calera EN VIVO?

El partido entre Santiago Wanderers y Unión La Calera no será transmitido por televisión en Chile.

TNT Sports Premium emitirá en ese horario el duelo entre Unión San Felipe y Universidad de Chile, el otro encuentro que definirá a los clasificados del Grupo D.

TV: Sin transmisión.

Sin transmisión. TNT Sports Premium: No transmite el partido.

¿A qué hora juegan Santiago Wanderers vs La Calera?

Santiago Wanderers y Unión La Calera jugarán este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas de Chile.

Fecha: Miércoles 5 de agosto de 2026.

Miércoles 5 de agosto de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Municipal de La Pintana.

Municipal de La Pintana. Torneo: Fecha 6 del Grupo D de la Copa Chile 2026.

El compromiso se disputará en el Estadio Municipal de La Pintana, en la Región Metropolitana. Santiago Wanderers deberá salir de Valparaíso debido a que el Estadio Elías Figueroa Brander estará ocupado por competencias de atletismo.

De esta manera, los Caturros ejercerán su localía en Santiago para despedirse de la Copa Chile 2026. La sede y el horario fueron confirmados en la programación oficial del torneo.

¿Dónde ver Santiago Wanderers vs La Calera ONLINE por streaming?

El encuentro no contará con streaming oficial y tampoco formará parte de la programación deportiva de HBO Max.

La plataforma transmitirá Unión San Felipe vs Universidad de Chile, partido que se disputará en paralelo y que también influirá directamente en la clasificación del Grupo D.

Streaming: Sin transmisión oficial.

Sin transmisión oficial. HBO Max: No disponible.

¿Dónde ver gratis Santiago Wanderers vs La Calera?

Santiago Wanderers vs Unión La Calera no tendrá transmisión gratuita por televisión abierta ni streaming oficial.

Los resultados, novedades y consecuencias para la tabla del Grupo D podrán seguirse en AlAireLibre.cl.

Formación de Santiago Wanderers vs La Calera

La probable formación de Santiago Wanderers será con:

Bayron Martínez; Axel Herrera, Christopher Valenzuela, Sergio Felipe, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Dylan Portilla, Joaquín Silva, Cristóbal Ponce; Ignacio Flores y Denilson San Martín.

DT: Francisco Palladino.

Formación de La Calera vs Santiago Wanderers

La probable formación de Unión La Calera será con:

Nicolás Avellaneda; Rodrigo Pérez, Juan Salomoni, Daniel Gutiérrez; Christopher Díaz, Camilo Moya, Yonathan Andía, Cristian Gutiérrez, Bayron Oyarzo, Carlo Villanueva; Francisco Pozzo.

DT: Martín Cicotello.

¿Quién es el árbitro de Santiago Wanderers vs La Calera?

Nicolás Gamboa Reyes será el árbitro principal del partido entre Santiago Wanderers y Unión La Calera.

Árbitro: Nicolás Gamboa Reyes.

Nicolás Gamboa Reyes. Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova.

Claudio Urrutia Córdova. Asistente 2: Sebastián Pérez Donoso.

Sebastián Pérez Donoso. Cuarto árbitro: Fernando Vejar Díaz.

¿Cómo llega Santiago Wanderers al partido con La Calera?

Santiago Wanderers llega sin posibilidades matemáticas de avanzar a los octavos de final. El Decano ocupa el último lugar del Grupo D con tres puntos, producto de una victoria y cuatro derrotas.

Sin embargo, el equipo de Francisco Palladino atraviesa un mejor momento en la Liga de Ascenso. Viene de vencer por 2-0 a Unión San Felipe y de derrotar por 3-1 a Deportes Santa Cruz como visitante.

En su presentación anterior por Copa Chile, los Caturros cayeron por 3-2 ante Universidad de Chile en el Estadio Elías Figueroa Brander.

¿Cómo llega La Calera al partido con Santiago Wanderers?

Unión La Calera comienza la última fecha en el segundo puesto del Grupo D con ocho puntos, tres goles de diferencia a favor y una ventaja mínima sobre Unión San Felipe.

Los Cementeros vienen de sufrir una dura derrota por 4-0 ante Cobresal por el Campeonato Nacional. Antes habían igualado 1-1 con Everton en el Nicolás Chahuán.

El elenco de Martín Cicotello necesita dejar atrás ese resultado y recuperar la solidez mostrada en la primera rueda de la Copa Chile, donde goleó por 4-0 a Santiago Wanderers.

¿Qué necesita La Calera para clasificar a octavos de la Copa Chile?

Unión La Calera depende de sí mismo para clasificar a los octavos de final:

Si gana: llega a 11 puntos y clasifica sin depender de otro resultado.

llega a 11 puntos y clasifica sin depender de otro resultado. Si empata: suma nueve unidades y necesita que Unión San Felipe no derrote a Universidad de Chile.

suma nueve unidades y necesita que Unión San Felipe no derrote a Universidad de Chile. Si pierde: se mantiene con ocho puntos y necesita que San Felipe también pierda. Si el Uní Uní empata, ambos quedarían igualados y la clasificación dependería de la diferencia de gol.

Antes de la última fecha, La Calera tiene una diferencia de +3, mientras que Unión San Felipe registra -1.

¿Cómo está la tabla del Grupo D de la Copa Chile 2026?

Posición Equipo PJ Puntos Diferencia 1 Universidad de Chile 5 10 +5 2 Unión La Calera 5 8 +3 3 Unión San Felipe 5 7 -1 4 Santiago Wanderers 5 3 -7

Los dos primeros del grupo avanzan a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

¿Cómo salió el último Santiago Wanderers vs La Calera?

El único antecedente entre ambos en la presente Copa Chile terminó con una contundente victoria de Unión La Calera por 4-0 en el Estadio Nicolás Chahuán.

Ese partido se disputó el 28 de junio y dejó a los Cementeros en una buena posición para pelear la clasificación hasta la última jornada.

En resumen

Santiago Wanderers y Unión La Calera jugarán este miércoles 5 de agosto, a las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana. El encuentro no tendrá transmisión por televisión ni streaming oficial.

Los Caturros ya están eliminados, mientras que los Cementeros aseguran su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile 2026 con una victoria.

Chilean Cup – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Unión La Calera No Comenzado Elías Figueroa Brander Stadium – Valparaíso Santiago Wanderers Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 0 – 4 ULC 28/06/2026 SAN 1 – 0 ULC 08/09/2021 SAN 1 – 2 ULC 11/04/2021 ULC 3 – 0 SAN 02/01/2021 SAN 0 – 3 ULC 15/10/2020

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