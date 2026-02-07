Unión Española y Deportes Recoleta se vuelven a enfrentar por la Copa Chile 2026 en un duelo que puede empezar a marcar el destino del Grupo E. Tras el triunfo hispano en la ida, el cruce en La Pintana aparece como una oportunidad clave para que el Rojo consolide su arranque, mientras que el cuadro recoletano llega obligado a reaccionar.

El partido se juega este domingo 8 de febrero, desde las 18:00 horas, en el Estadio Municipal de La Pintana, por la Fecha 2 del Grupo E, zona que también integran O’Higgins y Colo Colo. Con solo dos jornadas en esta fase, el margen de error es mínimo y cada punto puede ser decisivo en la pelea por avanzar.

📺 ¿Qué canal transmite Unión Española vs Recoleta EN VIVO por Copa Chile?

El partido entre Unión Española y Deportes Recoleta NO será televisado.

No habrá transmisión por TV abierta, cable ni streaming oficial para este encuentro correspondiente a la Copa Chile 2026.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Unión Española vs Recoleta EN VIVO?

Aunque no tendrá transmisión televisiva, el partido se podrá seguir gratis y en tiempo real a través de:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, goles, incidencias, reacciones y análisis editorial del partido)

🕒 ¿A qué hora juega Unión Española vs Recoleta por Copa Chile 2026?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 8 de febrero de 2026

⏰ 18:00 horas

🏟️ Estadio Municipal de La Pintana

🏆 Fecha 2 – Grupo E – Copa Chile 2026

🏆 ¿En qué grupo están Unión Española y Recoleta en la Copa Chile 2026?

Ambos equipos integran el Grupo E, junto a:

O’Higgins

Colo Colo

Tras la primera fecha, Unión Española lidera el grupo con 3 puntos, luego de vencer a Recoleta en la ida, mientras que el cuadro recoletano aparece sin unidades.

🔴 ¿Cómo llega Unión Española al partido?

Unión Española arrancó la Copa Chile con el pie derecho. En la primera fecha, el equipo de Independencia se impuso por 1-0 como visitante ante Deportes Recoleta, con un gol tempranero de Ignacio Núñez (14’), mostrando solidez y control del trámite.

Ese partido marcó además el debut oficial de varios refuerzos, como el arquero Julio Fierro, los defensas José Aja y Martín Ormeño, el volante Ulises Ojeda y los delanteros Mitchell Wassenne y Patricio Rubio. También sumaron sus primeros minutos oficiales los canteranos Agustín Núñez y Diego Vallecilla, ambos categoría 2006.

⚪ ¿Cómo llega Deportes Recoleta al duelo ante Unión Española?

Recoleta llega presionado por el resultado de la ida y por una racha irregular en sus últimas presentaciones. En el estreno de la Copa Chile cayó por la mínima ante Unión Española y, aunque intentó reaccionar en el segundo tiempo, terminó condicionado por la expulsión de Brayams Viveros (79’).

El equipo dirigido por Francisco Arrué necesita sumar para no quedar relegado en un grupo corto, considerando además que el torneo sirve como preparación clave antes de su debut en la Liga de Ascenso.

⚖️ ¿Quiénes son los árbitros de Unión Española vs Recoleta?

La ANFP designó el siguiente cuerpo arbitral:

Árbitro: Fabian Reyes Fuenzalida

Fabian Reyes Fuenzalida Asistente 1: Carlos Carrasco López

Carlos Carrasco López Asistente 2: Ariel Armijo Cancino

Ariel Armijo Cancino Cuarto árbitro: Cristián Droguett Valenzuela

📊 Historial reciente entre Unión Española vs Recoleta

El antecedente inmediato se dio el 1 de febrero, por la Fecha 1 del Grupo E, cuando Unión Española venció 1-0 a Recoleta en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez, resultado que dejó al Rojo como líder de la zona.

📰 En resumen

Unión Española vs Recoleta se juega por la Fecha 2 del Grupo E

