Datos Clave Partido: Final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins. Advertencia: Germán Codina señaló que no puede dar certezas sobre la realización del encuentro. Plazo: La normalización de Las Condes podría tardar varias semanas e incluso meses.

El aluvión que afectó al sector alto de Las Condes ya provocó cambios en el calendario del fútbol chileno. Universidad Católica suspendió su partido ante Audax Italiano por los problemas de acceso al Claro Arena, mientras que la Final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higgins también quedó en suspenso.

La emergencia mantiene en alerta a las autoridades, pues la recuperación de las calles afectadas podría extenderse por varias semanas. El escenario también genera dudas sobre los próximos compromisos que se disputarán en la zona.

Germán Codina no dio certezas sobre la final

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó la situación en conversación con TVN y reconoció que todavía no es posible garantizar que el encuentro entre Coquimbo Unido y O’Higgins se dispute según lo programado.

“No puedo dar certezas. Nos encantaría tener las condiciones propicias para que se juegue, pero depende de cómo podamos recuperar esta zona de la ciudad”, señaló la autoridad.

Codina explicó que las labores de limpieza y recuperación tomarán tiempo, debido a los daños provocados por el desplazamiento de vehículos y la acumulación de barro en distintos puntos de la comuna. “Nosotros creemos que vamos a estar, por lo menos, varios días limpiando las calles y las veredas, pero, a ver, la normalización de esto son varias semanas y, probablemente, meses. Que esto vuelva a la normalidad se va a demorar”, advirtió.

Los trabajos tras el aluvión en Las Condes

La autoridad detalló que la maquinaria se encuentra trabajando en el sector de Blanche con Camino La Fuente, donde varios vehículos fueron desplazados por la fuerza del aluvión. “Estábamos primero haciendo un zanjón que nos permitiera llegar con las grúas para enganchar los autos y sacarlos antes que se nos vaya a endurecer el barro”, explicó Codina sobre las tareas que buscan despejar el lugar.

La expectativa del Gobierno es recuperar la circulación en las calles afectadas durante la próxima semana. Sin embargo, la realización de la final dependerá de cómo avance la emergencia y de las condiciones que puedan garantizar las autoridades.

La situación también mantiene la atención sobre Universidad Católica y el Claro Arena, especialmente por los problemas de conectividad que afectaron al recinto. Incluso el Clásico Universitario, programado para el 1 de noviembre, podría verse condicionado por la evolución de los trabajos en la comuna.