Datos Clave La nueva fecha: El partido definitivo se adelantó y se disputará el viernes 16 de octubre a las 20:00 horas. La nueva sede: Tras el rechazo de las autoridades de la Quinta Región, la final se trasladó definitivamente al Claro Arena, en la comuna de Las Condes, Santiago. El gran premio: El ganador entre Coquimbo Unido y O’Higgins se coronará como el primer monarca del certamen, asegurando el cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027 y un boleto a la Supercopa.

La primera edición de la Copa de la Liga 2026 sigue sumando capítulos extradeportivos antes de conocer a su flamante campeón. El esperado duelo entre Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua, que definirá un trascendental cupo internacional para la próxima temporada, sufrió una nueva reprogramación por parte de la ANFP.

Tras semanas de incertidumbre y modificaciones en la agenda, el ente rector del fútbol chileno oficializó las coordenadas definitivas para el encuentro, obligando a los planteles y a las hinchadas a rearmar su logística con miras a la capital.

¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa de la Liga 2026?

De acuerdo a la última actualización, la final entre “Piratas” y “Celestes” quedó programada para el viernes 16 de octubre a las 20:00 horas.

El escenario elegido para la definición es el Claro Arena, ubicado en la comuna de Las Condes (recinto donde Universidad Católica ejerce su localía), recinto que albergará la entrega del primer trofeo de este inédito certamen.

Las entradas para este compromiso serán comercializadas a través de la plataforma Ticketplus, aunque la ANFP aún debe confirmar el día exacto en que comenzará la venta de boletos y los precios de cada sector.

¿Por qué se suspendió y cambió de estadio la final?

El partido ha sufrido un accidentado recorrido en el calendario. Originalmente, el duelo estaba pactado para el pasado 18 de julio en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Sin embargo, un fuerte temporal de lluvia y viento que afectó a la zona central obligó a suspenderlo.

Posteriormente, la ANFP lo reagendó para el sábado 17 de octubre en el mismo reducto porteño. No obstante, el partido volvió a sufrir una modificación esta semana tras la negativa de la Delegación Presidencial Regional y Carabineros para albergar el encuentro en Valparaíso, motivados por la falta de contingente policial a raíz de las manifestaciones esperadas por el aniversario del “Estallido Social”. Ante este portazo, Quilín trasladó la sede a Santiago y adelantó el juego al día viernes.

¿Dónde ver EN VIVO Coquimbo vs O’Higgins por TV y streaming?

La transmisión oficial de la final de la Copa de la Liga 2026 estará a cargo de TNT Sports Premium en televisión por cable. Para quienes deseen seguir el encuentro de manera online, el partido estará disponible vía streaming a través de la plataforma HBO Max. Por el momento, no hay confirmación de transmisión por televisión abierta.

¿Qué premio recibe el campeón de la Copa de la Liga?

Más allá de la gloria de levantar un título inédito (ambos equipos llegaron a esta instancia tras ganar sus llaves de semifinales por penales ante La Calera y Ñublense, respectivamente), el ganador asegurará su presencia continental.

El campeón obtendrá el anhelado cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027, lo que garantiza millonarios ingresos económicos. Además, el monarca clasificará de forma directa para disputar la Supercopa de Chile 2027.