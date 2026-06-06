Colo Colo quedó fuera de la Copa de la Liga 2026 tras la victoria de Coquimbo sobre Concepción, lo que cambia el panorama del compromiso del Cacique ante Huachipato de este domingo a las 15:00 horas en Talcahuano en el cierre del Grupo A.

Los Albos no tienen opciones matemáticas, por lo que si quisieran pueden guardar algunas piezas para este compromiso sin sufrir ninguna consecuencia deportiva. Así las cosas, este sábado el entrenador Fernando Ortiz definirá al equipo que saldrá a la cancha ante los Acereros.

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