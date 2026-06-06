Universidad Católica se juega su última carta en la Copa de la Liga 2026 este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena. Los Cruzados necesitan ganar a Cobresal y, al mismo tiempo, esperar que Ñublense caiga ante Universidad de Concepción para mantener vivas sus opciones de avanzar a las semifinales del torneo. Una ecuación difícil, pero no imposible para el equipo dirigido por Daniel Garnero.

Con 8 puntos en el Grupo B, la UC está a tres del líder Ñublense —que suma 11— con solo esta fecha pendiente. Cobresal, en tanto, llega con 4 puntos y sin posibilidades de clasificar, pero con el orgullo de hacerse respetar ante su verdugo de la temporada.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

U Católica y Cobresal, minuto a minuto

La previa del U Católica vs Cobresal

Universidad Católica llega a esta Fecha 6 del Grupo B de la Copa de la Liga con una situación clara: ganar es obligatorio, pero no suficiente. Los Cruzados deben vencer a los mineros y aguardar que Ñublense no sume de a tres ante la U. de Concepción en el otro partido que se disputa en simultáneo. Además, la UC debería mejorar notablemente su diferencia de goles para arrebatarle el liderato al conjunto chillajero.

El DT Daniel Garnero apostará por un equipo alternativo en este encuentro, según información de TNT Sports, dejando a Juan Francisco Rossel y Justo Giani como los principales referentes de ataque.

Cobresal, por su parte, llega al Claro Arena sin nada que perder y con poco que demostrar en el torneo, pero con el antecedente de haber tenido una jornada ganadora en el Campeonato Nacional: los mineros sumaron un valioso triunfo 1-0 ante Universidad de Chile el 17 de mayo en el Estadio El Cobre, lo que muestra que pueden ser una sorpresa cuando se lo proponen. En el historial reciente de la Copa de la Liga, la UC ya les ganó 3-1 en la Fecha 3, con goles de Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri.

Formaciones de U Católica vs Cobresal

Probable formación de Universidad Católica:

Darío Melo; Bernardo Cerezo, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Alfred Canales, Agustín Farías, Cristián Cuevas; Diego Corral, Juan Francisco Rossel, Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Probable formación de Cobresal:

A confirmar por el cuerpo técnico minero. El equipo de Gustavo Huerta buscará mantener la solidez defensiva mostrada ante la U. de Chile en mayo. DT: Gustavo Huerta.

¿Dónde ver U Católica vs Cobresal en vivo?

El duelo entre Universidad Católica y Cobresal se jugará este sábado 6 de junio a las 18:00 horas en el Claro Arena de Las Condes, Santiago.

📺 TV cable: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO Max