O’Higgins entra a la Copa Libertadores 2026 con una certeza: en llaves sin margen, no basta con jugar bien… hay que saber manejar el contexto. Y cuando el partido se puede partir por roces, protestas y nervios, el nombre del árbitro siempre pesa más de lo que se admite.

Esta vez, CONMEBOL designó al uruguayo Andrés Matonte para el cruce ante Deportes Tolima, un juez internacional con presencia sostenida en torneos continentales y un perfil que suele marcar tendencia: ritmo alto, poco espacio para reclamos largos y mano firme con la disciplina. Encima, llega con “ruido” por un blooper reciente que se volvió tema en el clásico entre Nacional y Peñarol.

¿Quién es Andrés Matonte, el árbitro del O’Higgins vs Tolima?

Andrés Matonte (Montevideo) es árbitro uruguayo, FIFA desde 2019, con debut profesional en primera división en 2017. En CONMEBOL, se consolidó como un juez habitual en partidos de tensión, con trayectoria tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana.

En cancha, su sello es reconocible: control del partido desde temprano, decisiones rápidas y un manejo que suele privilegiar el orden por sobre “dejar correr” si el duelo se carga de fricción.

Historial de amarillas y rojas: el antecedente de Matonte

Los datos oficiales de Matonte en torneos CONMEBOL muestran un perfil disciplinario claro.

En Copa Libertadores

41 partidos dirigidos

225 tarjetas amarillas

9 rojas directas

7 dobles amarillas

8 penales cobrados

Promedio: 5,4 amarillas por partido en Libertadores.

En Copa Sudamericana

17 partidos dirigidos

74 tarjetas amarillas

2 rojas directas

5 dobles amarillas

3 penales cobrados

Promedio: 4,3 amarillas por partido en Sudamericana.

¿Cómo suele arbitrar Matonte en Copa Libertadores? Lo que puede cambiar el partido en Rancagua

En Libertadores, Matonte mantiene una línea consistente con su perfil general: amarillas frecuentes y sanción cuando el partido cruza el límite. Eso es clave para un O’Higgins vs Tolima que se proyecta con disputa fuerte en mediocampo, segundas pelotas y duelos individuales.

En este tipo de llaves, hay un detalle que importa: cuando el árbitro instala su “vara” temprano, el partido se ordena… o se rompe. Y ahí, O’Higgins necesita cabeza fría: no regalar protestas, no cargar de faltas el mismo sector y no entrar al intercambio de pierna fuerte por pierna fuerte.

¿Qué pasó con el blooper de Matonte en Nacional vs Peñarol?

El episodio que se viralizó en Uruguay fue llamativo: con un tiempo de adición señalado, Matonte pitó el final antes de lo indicado, se dio cuenta de inmediato y reanudó para completar el tramo restante, con jugadores festejando y suplentes entrando a la cancha.

No terminó en escándalo mayor, pero sí dejó una idea instalada: llega con foco mediático encima, y cuando eso pasa, cada decisión en el siguiente partido se mira con lupa.

¿Por qué el arbitraje se vuelve tema antes del O’Higgins vs Tolima?

Porque en torneos CONMEBOL el hincha no solo mira faltas: mira criterio, manejo de tiempos, cómo responde el árbitro a la presión, y cuánto influye el VAR en momentos clave.

Si el árbitro viene “marcado” por un episodio reciente, la lupa se multiplica: un cobro chico se vuelve grande, una protesta se vuelve amarilla, y una fricción repetida puede terminar en expulsión.

En resumen

CONMEBOL designó a Andrés Matonte para el O’Higgins vs Tolima por Copa Libertadores 2026.

para el por Copa Libertadores 2026. Es un árbitro FIFA desde 2019 , con recorrido sostenido en torneos continentales.

, con recorrido sostenido en torneos continentales. Tiene perfil de control disciplinario alto : suele intervenir y ordenar rápido cuando el duelo se calienta.

: suele intervenir y ordenar rápido cuando el duelo se calienta. Llega con “ruido” mediático por un blooper reciente en el clásico Nacional–Peñarol.

en el clásico Nacional–Peñarol. En una llave cerrada, su criterio puede inclinar momentos: faltas, protestas y manejo de tiempos.

Sigue toda la cobertura de O’Higgins vs Tolima en AlAireLibre.cl: previa, árbitro, claves tácticas, transmisión y el minuto a minuto con cada jugada y decisión que pueda marcar la noche.