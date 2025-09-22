El fallo de Conmebol sobre el Independiente vs U de Chile de Copa Sudamericana ha generado diversas reacciones y no ha dejado a nadie indiferente en el fútbol sudamericano.

Uno de los que alzó la voz por la clasificación de la U fue el ídolo paraguayo José Luis Chilavert, quien le disparó a los azules y a Conmebol.

Chilavert, conocido por sus constantes ataques al presidente de Conmebol Alejandro Domínguez, aprovechó esta definición por escritorio para cuestionar nuevamente la gestión del organismo rector del fútbol sudamericano.

🧤Chilavert le pega a la U y a Conmebol

El legendario arquero paraguayo, en declaraciones al medio partidario de Vélez Sarsfield Fortineras Sin Filtro, consideró injusta la descalificación de Independiente tras los graves incidentes de Avellaneda, criticando que el organismo sudamericano no aplicó el mismo criterio para ambos equipos.

“La sanción a Independiente fue injusta. Esas cosas me enervan totalmente, porque es injusto el castigo”, declaró el histórico portero en un medio partidario de Vélez Sarsfield.

El exarquero fue categórico al señalar la disparidad en los castigos: “Deberían haber jugado el partido a puertas cerradas y se termina. Al contrario, porque al equipo chileno tampoco lo sanciona”.

⚖️ Esta es la sanción que Conmebol aplicó a Independiente y la U de Chile

Por más que en el relato de Chilavert, y de los argentinos, pareciera que la U de Chile no recibió ninguna sanción, lo cierto es que ambos equipos fueron castigados duramente por Conmebol:

Independiente fue descalificado de la Copa Sudamericana 2025, 14 partidos sin público (7 local + 7 visitante) y multa de USD 250.000.

U de Chile deberá jugar 14 partidos sin público (7 local + 7 visitante) y multa de USD 270.000.

Los azules avanzaron a cuartos de final porque, al momento de cancelar el encuentro, ganaban la serie 2-1 en el global.

📅¿Cuándo juega la U de Chile vs Alianza Lima?

La U de Chile recibirá a Alianza Lima el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en Coquimbo. En este partido la U cumplirá con su segundo partido de castigo sin público.