Hinchas de U de Chile hicieron un hotelazo en la previa del duelo ante Alianza Lima, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, luego del empate 0-0 en Perú.

El duelo está situado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sin público. No obstante, fanáticos azules llegaron al hotel de concentración de su equipo para dar un último aliento, algo que no salió bien.

😡 Hotelazo a U de Chile termina con graves incidentes

La cita fue en el hotel Diego de Almagro de La Serena. Allí, hinchas usaron pirotecnia que se le salió de las manos, dado que una chispa alcanzó vegetación en la avenida Francisco de Aguirre, lo que provocó un incendio no menor en la zona.

Estos desórdenes provocaron que Carabineros llegara al lugar a dispersar a aficionados de la U, situación que no hizo más que tensar el ambiente, el que ya estaba lejos de ser festivo y de Copa Sudamericana.

