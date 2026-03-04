Universidad de Chile llega al duelo ante Palestino por la Copa Sudamericana con un ambiente distinto al que se vivía hace apenas algunos días. El triunfo en el Superclásico ante Colo Colo le devolvió confianza al plantel y le dio un respiro a Francisco Meneghini, cuyo ciclo venía siendo cuestionado tras una racha irregular.

Sin embargo, el partido ante el cuadro árabe vuelve a instalar presión sobre el técnico azul. No solo porque el equipo busca consolidar su recuperación futbolística, sino también porque el resultado puede tener consecuencias importantes en el proyecto deportivo de la temporada. En la interna del club existe claridad: avanzar en el torneo continental es un objetivo clave para la dirigencia.

Cuánto dinero se juega U de Chile vs Palestino en la Copa Sudamericana

El duelo entre U de Chile vs Palestino no solo definirá qué equipo avanzará a la fase de grupos del torneo continental. También pone en juego un premio económico millonario.

Según las cifras establecidas por Conmebol, Universidad de Chile recibe 225 mil dólares por actuar como local en esta llave, mientras que Palestino obtiene 250 mil dólares por disputar el partido como visitante.

Pero el verdadero premio aparece en la siguiente ronda. El equipo que logre imponerse en el Estadio Nacional asegurará un ingreso de 900 mil dólares por disputar la fase de grupos, además de poder sumar 300 mil dólares adicionales por cada partido que gane en esa instancia.

En términos simples, el ganador del duelo podría garantizar más de un millón de dólares para sus arcas, una cifra relevante para cualquier club del fútbol chileno.

Por qué este partido es tan importante para el futuro de Meneghini en la U de Chile

Aunque el Superclásico entregó tranquilidad momentánea, el técnico azul sigue bajo evaluación.

En los días previos al triunfo ante Colo Colo, en el entorno del club incluso se hablaba de la posibilidad de analizar su continuidad dependiendo de los resultados.

Una fuente del club reconocía esa situación al señalar:

“Hay que ver si pierde y cómo pierde. Eso será muy importante”.

Por lo mismo, el duelo ante Palestino aparece como una nueva prueba para el entrenador, en un contexto donde el rendimiento del equipo todavía genera debate.

Por qué U de Chile juega sin público ante Palestino en la Copa Sudamericana

El partido en el Estadio Nacional tendrá una particularidad importante: se jugará sin público en las tribunas.

La medida responde a una sanción impuesta por Conmebol tras los incidentes ocurridos en 2025 durante el enfrentamiento entre Universidad de Chile e Independiente en Avellaneda, donde se registraron enfrentamientos entre barristas de ambos clubes.

Como consecuencia de esos hechos, el organismo sudamericano castigó al club azul con 14 partidos sin público en competiciones Conmebol, repartidos en siete encuentros como local y siete como visitante.

Universidad de Chile ya ha cumplido parte de esa sanción, pero todavía le quedan varios compromisos por disputar sin espectadores. Si los azules logran avanzar a la fase de grupos, deberán seguir jugando a puertas cerradas durante gran parte del torneo.

A qué hora juegan U de Chile vs Palestino por la Copa Sudamericana

El duelo entre Universidad de Chile y Palestino se disputará este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. El partido corresponde a la fase preliminar de la Copa Sudamericana y se jugará a partido único.

El equipo que gane avanzará directamente a la fase de grupos del torneo continental.

En resumen: lo que se juega la U ante Palestino

Universidad de Chile enfrenta a Palestino en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

El partido se juega a partido único en el Estadio Nacional .

. El ganador avanzará a la fase de grupos del torneo .

. El club que clasifique asegurará cerca de un millón de dólares en premios .

. El duelo también aparece como una nueva prueba para el técnico Francisco Meneghini.

