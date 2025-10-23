Universidad de Chile enfrentará esta tarde a Lanús por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana buscando dar el primer golpe y así acercarse a la segunda final internacional de su historia.

Para este compromiso, Gustavo Álvarez celebraba tener a todos los jugadores a su disposición. Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al duelo, confirmó la baja de Nicolás Fernández, quien quedó descartado producto de un desgarro.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor este jueves, cuando la U dio a conocer la lista de citados para medirse a los granates y se confirmó otra ausencia: la de Rodrigo Contreras, quien no está entre los nominados.

😱 ¿Por qué Rodrigo Contreras no estará ante Lanús?

Si bien el delantero no estaba considerado desde la partida, sí iba a ser una alternativa en los universitarios, algo que finalmente no ocurrirá.

¿La razón? Según reveló Emisora Bullanguera, el ‘Tucu’ sufrió una contractura en su pierna izquierda, la cual le impide estar en el banco de suplentes ante el elenco trasandino.

Esto encendió rápidamente las alarmas en la Universidad de Chile, puesto que se desconoce si estará disponible para el Clásico Universitario de este domingo y para la revancha ante Lanús por la Copa Sudamericana.

⚽ La formación de U de Chile vs Lanús

La buena noticia para Universidad de Chile es que las bajas obligadas que tiene el equipo no modifican los planes de Gustavo Álvarez, que sí podrá alinear a los once jugadores que tenía en mente.

De esta forma, la U saltará a la cancha con Gabriel Castellón en Portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en el mediocampo; Lucas Assadi y Nicolás Guerra en ataque.

📅 ¿Dónde ver U de Chile vs Lanús?

El duelo entre Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana será transmitido por televisión a través de ESPN Y DirecTV. Además, se podrá sintonizar a través de las plataformas de streaming DGO y Disney+.

El compromiso entre azules y granates está programado para este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Nacional a puertas cerradas.

