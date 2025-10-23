U de Chile enfrenta este jueves a Lanús en el estadio Nacional por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025, duelo más importante para el club en los últimos años y también para el fútbol chileno.

El duelo se juega sin público por castigo de Conmebol (incidentes en Avellaneda contra Independiente), por lo que los hinchas decidieron ir a apoyar al club a su hotel de concentración en Pudahuel, lugar hasta donde llegó el exjugador azul Marcelo Morales.

🤩 Marcelo Morales participó del hotelazo previo al U de Chile vs Lanús

Morales, quien se fue a fines de 2024 de U de Chile y ahora milita en New York Red Bulls de la MLS, asistió a las afueras del hotel de concentración de los azules, instancia que se generó este mismo jueves antes de la salida del equipo rumbo al estadio Nacional.

Por ahora, se desconoce si Shelo Morales también compartió con el plantel, del que era parte hasta hace poco menos de 11 meses.

💙 U de Chile ya está en el estadio Nacional para el choque con Lanús

U de Chile ya arribó al estadio Nacional, recinto en el que enfrentará a Lanús este jueves a partir de las 19:00 horas por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Los jugadores, liderados por el entrenador Gustavo Álvarez y su capitán Marcelo Díaz, ya están en su camarín en Ñuñoa.

📅 ¿Dónde ver el duelo de U de Chile vs Lanús?

Para ver el duelo de U de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana debes sintonizar las señales de ESPN o DSports, o sus respectivas aplicaciones de streaming. Además, está la opción de Amazon Prime Video.

