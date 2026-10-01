Datos Clave La denuncia: Según reveló Radio ADN, la ANFP prepara una denuncia contra el líder de la Segunda División. El motivo: Santiago City habría falsificado un documento, por lo que arriesga ser desafiliado del fútbol chileno. El presente: El elenco ciudadano es líder de su categoría con 13 puntos, tres más que su más cercano perseguidor.

Santiago City, líder de la liguilla de ascenso de la Segunda División, enfrenta una crisis institucional que podría terminar en su desafiliación. Según informó ADN Deportes, el Oficial de Cumplimiento de la ANFP está preparando una denuncia por falsificación de instrumento público contra el club, después de que se detectara que un documento presentado ante el organismo para acreditar la situación del delantero Fabián Núñez era falso.

¿Qué pasó con Santiago City en la Segunda División?

De acuerdo a la información entregada por la citada fuente, todo comenzó cuando la Unidad de Control Financiero de la ANFP inició una investigación sobre los motivos por los que Fabián Núñez no había firmado su finiquito con el club. Al contactar a la notaría donde debía estar el documento, la respuesta dejó al descubierto el problema: el documento presentado ante la ANFP para demostrar que todo estaba en regla era falso.

Ante esa situación, el abogado que representaba a Santiago City ante la ANFP, Óscar Fuentes, renunció al equipo. La propia notaría también inició acciones legales contra el club y quienes resulten responsables por la falsificación.

¿Por qué Santiago City podría ser desafiliado?

El Oficial de Cumplimiento de la ANFP tiene en su poder los antecedentes del caso y, según ADN Deportes, prepara una denuncia formal por falsificación de instrumento público, delito que en el marco de la normativa deportiva podría derivar en la desafiliación del club.

Si esa medida se concreta, la resolución de la Segunda División y la liguilla de ascenso quedaría seriamente comprometida, ya que Santiago City lidera actualmente la competencia y su salida trastrocaría la tabla y los resultados ya disputados.

¿Cómo está Santiago City en la Segunda División?

Santiago City es el líder de la liguilla de ascenso de la Segunda División del fútbol chileno. El equipo ciudadano registra cuatro triunfos y un empate, situándose en lo más alto de la tabla de posiciones con 13 puntos, tres más que su más cercano perseguidor, Deportes Linares.

En medio de esta turbulenta situación, el plantel continúa preparándose para su próximo desafío, el cual será ante Trasandino este sábado 3 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.